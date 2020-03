Bignè di San Giuseppe: la ricetta

Ecco un dolce della tradizione, si prepara per la festa del Papà, la dedico quindi a tutti i papà e anche al mio che da dove si trova ora, potrà nuovamente gustarle insieme a me.

PASTA PER I BIGNÈ 50 gr di burro

250 ml di acqua

un pizzico di sale

130 gr di farina 00

4 uova

50 gr di zucchero PER LA CREMA PASTICCERA 500 ml di latte

150 gr di zucchero

4 tuorli d’uovo

70 gr di maizena

2 gr di vaniglia in polvere

1/2 scorza di limone grattugiata

Preparazione

Preparate la crema pasticciera Montando i tuorli con lo zucchero, unendo successivamente la maizena. In un tegame riscaldate NON BOLLITE il latte con la scorza di limone grattugiata, quindi spegnete e versateci dentro le uova sbattute. Riaccendete sotto il fuoco e aspettate che il latte, bollendo, ricopra la crema e a quel punto girate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere la giusta densità.

Fate raffreddare la crema appena preparata in frigorifero coprendo e facendo aderire della pellicola trasparente sulla superficie in modo che non si formi la pellicina più dura. Preparate quindi i bignè. Fate bollire l’acqua con il burro, lo zucchero e il sale, quindi versate tutta in una volta la farina.

Mescolate fino a quando non avrete un composto liscio e omogeneo, che dovrà staccarsi da solo dai bordi del pentolino da solo. Togliete quindi dal fuoco, lasciate raffreddare e aggiungete, una alla volta, le uova lasciandole assorbire bene al composto prima di aggiungerne un'altra.

Mettete in una sac-à-poche con punta a foro stellato l’impasto ottenuto. Formate quindi i bignè su dei fogli di carta da forno precedente bucherellata. Realizzatene circa 6 per foglio. No dovranno essere più grandi di un’albicocca.



Versione Fritto



Scaldate un pentolino con abbondante olio. L’olio deve raggiungere una temperatura di 165° -170° circa se non avete il termometro potete fare una prova con un pezzetto di impasto crudo. Quando l’olio è pronto l’impasto salirà a galla lentamente quasi a fatica

Immergete un bignè per volta , non preoccupatevi se noterete poche bolle, in poco tempo prenderà colore e si gonfierà.

Girate i vostri bignè, lasciando cuocere un minuto circa per ogni parte, quando il bignè sarà raddoppiato di volume ed è ben dorato e gonfio togliete dall'olio. A questo punto prendete i Bignè e riempiteli con la crema pasticciera, sempre con l’aiuto di una tasca da pasticcere. Cospargete i bignè di San Giuseppe con lo zucchero a velo .



Versione al forno

Cuocete in forno a 200° per circa 25 minuti senza mai aprire il forno. Quando saranno belli gonfi potete abbassare a 180 ° e proseguire la cottura per 5 – 10 minuti ancora. Sfornate e lasciate raffreddare fuori dalla teglia per 30 minuti circa. Riempite di crema solo quando sono completamente freddi. Farcite con un sac à poche a punta piccola facendo un foro con una punta di coltello sul fondo di ogni bignè e riempiendo con abbondante crema.