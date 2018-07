Roma ha i soldi per le case popolari ma non li usa

L’ho scritto più volte, in diversi articoli, ma, forse schiacciata dagli elementi della cronaca e dalle immancabili polemiche politiche, la notizia non ha avuto abbastanza risalto. Roma ha i soldi per nuove case popolari ma non li usa. 194 milioni di euro di fondi ex Gescal che potrebbero essere sbloccati dando seguito alla delibera regionale per l’attuazione di un programma per l’emergenza abitativa, approvata definitivamente dalla Regione nel marzo del 2016. Non saranno abbastanza per essere risolutivi ma sono lì, pronti da usare da oltre un anno, come lo erano i primi 40 milioni di euro nell’agosto scorso mentre i blindati della polizia sgomberavano centinaia di famiglie senza casa dalle occupazioni di via Quintavalle e di via Curtatone.

La delibera regionale prevede che le case reperite tramite questi finanziamenti, anche attraverso programmi di autorecupero, per circa un terzo possano essere assegnate con una sorta di corsia preferenziale anche a quanti vivono nei residence che l’amministrazione, fallimento dopo fallimento, non riesce a chiudere. Non solo. Una quota andrebbe anche a quanti risiedono nelle occupazioni (sempre se con requisiti per l’accesso) riconoscendo di fatto il ruolo di ammortizzatore che queste realtà hanno svolto di fronte al disastro di un disagio abitativo crescente che da decenni ormai non ha risposte adeguate.

Il nodo è politico, più che amministrativo: il Movimento cinque stelle non vuole riconoscere le occupazioni e punta ad utilizzare i soldi solo per far scorrere la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari e per effettuare le manutenzioni in quelle esistenti. Non assume in alcun modo una possibile visione pubblica sul futuro questi palazzi e delle loro comunità meticce (e preziose nell’Italia dei populisti) se non quella del destino di essere prima o poi sgomberati con la forza pubblica. Ai singoli occupanti, perché la maggior parte di loro è lista per una casa popolare, solo la vanissima speranza di vedersene assegnata una prima dello sgombero.

Il tavolo sulla situazione abitativa della città a cui sono seduti, come non si vedeva da anni, i principali sindacati, i movimenti e le associazioni rappresentative dei costruttori si è arenato proprio su questo punto. Un punto sul quale l’assessora alle Politiche Abitative e Patrimonio, Rosalba Castiglione, sembra inflessibile. Gli occhi sono puntati sul prossimo incontro in programma per il 6 luglio.

Sull'appuntamento peserà anche l'esito dell'incontro tra l'assessora capitolina e il ‘collega’ regionale Massimiliano Valeriani. Dopo una settimana di silenzio in merito ai contenuti del dialogo, le posizioni emerse ufficialmente sembrano non segnare alcun passo avanti. ‘Confermiamo i finanziamenti, noi siamo pronti’ le parole della Regione. Il Campidoglio invece alza il tiro e tenta di puntare il dito contro l’amministrazione Zingaretti. Parla di una ‘mancata risposta’ sulle modalità di applicazione di tale delibera e di ‘soldi bloccati’. Evita di considerare la genesi e le necessità da cui è nato il provvedimento e dimentica che ora può anche bussare alla porta del ministro alle Infrastrutture Massimiliano Toninelli e chiedere risorse adeguate alla situazione.

Questione di propaganda politica. La Giunta Cinque Stelle vuole passare alla storia come l’amministrazione che ha sbloccato la graduatoria per le case popolari assegnando più alloggi. È in questa ottica che si inserisce la guerra ai cosiddetti ‘scrocconi’ che, per chiunque conosca la complessità di alcuni quartieri popolari, tra estrema povertà, disagio sociale e infiltrazioni criminali, è come far riorganizzare un negozio di cristalli ad un elefante.

In una città dove oltre 30 mila persone vivono in disagio abitativo, 8 famiglie al giorno nel 2017 hanno perso casa a causa di uno sfratto e, si stima, 14 mila persone vivono per strada, questa amministrazione non sta pensando a come elaborare politiche abitative in grado di dare una risposta complessa ad una drammatica situazione e, soprattutto, sembra non aver interesse ad allargare la platea degli aventi diritto. L’importante è far scorrere la graduatoria potendo così segnare il punto alla fine di ogni mese dando i numeri con un bel post su Facebook.

In questo senso va la proposta di abolire l’articolo 50 di una legge regionale del 2006 che permette a quanti hanno superato il reddito per due anni consecutivi di restare nelle case popolari pagando canoni più alti, parametrati ad una percentuale del reddito. Castiglione vuole abolirlo per poter 'liberare' questi alloggi. Al di là di una discussione sul merito della proposta, è interessante puntualizzare come sia lei sia la sindaca Virginia Raggi ne parlino, rigorosamente sui social: nella narrazione di Castiglione e Raggi l’abolizione dell’articolo 50 renderebbe queste persone senza titolo e quindi le loro case ‘immediatamente’ disponibili. Come se le 4 mila famiglie che vi abitano si volatilizzassero all’istante (avranno un contratto d’affitto? Quale la durata?) o come se all’indomani dell’abolizione dell'articolo di una legge di oltre dieci anni fa scattasse un’imponente operazione delle forze dell’ordine in stile rastrellamento. La fantasia della propaganda populista non ha limiti.

Fuori da Facebook resta una realtà drammatica, fatta di sfratti quotidiani, di una povertà che sta mangiando il tessuto sociale di interi quartieri, di favelas sempre più grosse nelle periferie della città, di sgomberi senza soluzione. Al tavolo del 6 luglio si capirà se c’è la possibilità che queste importanti risorse per la città possano essere sbloccate o se il braccio di ferro politico resterà fermo alle dichiarazioni. Da una parte la Regione di Nicola Zingaretti che sembra voler difendere le necessità da cui era nata la legge ma che ogni giorno deve fare i conti con una riconferma elettorale che gli ha consegnato una maggioranza ‘monca’ dove il maggior alleato è il gruppo pentastellato guidato da Roberta Lombardi. Dall’altra un Comune a Cinque Stelle che non ha mai mostrato la volontà di voler fare alcuna concessione in merito. Una domanda resta senza risposta: gli amministratori di una città come Roma, che sta vivendo una gravissima situazione di disagio abitativo, possono permettersi di tenere ulteriormente fermi quasi 200 milioni di euro?