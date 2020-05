Raggi o morte. Come la discussione sul terzo mandato soffoca il dibattito (e il dissenso) sui meriti della sindaca

Virginia Raggi ha tutto il diritto a volersi ricandidare: non esiste in Italia nessuna legge che vieti la possibilità di ripresentarsi alle elezioni dopo un solo mandato da sindaco. Quella sul terzo mandato è una polemica di chi ancora crede nel Movimento, nella sua utopia dei cittadini al potere e della politica che può essere fatta da chiunque, nell' "uno vale l'altro", rivisitazione più aderente alla realtà dello storico slogan cinque stelle. Questi anni, soprattutto a Roma, hanno dimostrato che gli improvvisati al potere, dai municipi al governo del paese, rappresentano un male da combattere e il vincolo dei due mandati è un ostacolo a questa guerra.

Il Movimento, da organizzazione politica qual è, ha il diritto e dovere, nelle sue ramificazioni territoriali, di chiedere conto ai suoi eletti di quanto fatto e, se non li ritiene adatti a portare avanti la propria idea di città o di paese, può legittimamente decidere di non candidarli o ricandidarli. Tradotto: soprattutto nel partito dell' "uno vale uno" non si è candidati, o ricandidati, per imposizione dello Spirito Santo o per diritto dinastico; si è candidati, o si viene ricandidati, per le idee e per le capacità di metterle in pratica.

Fatte queste premesse, che rappresentano l'abc di una qualsiasi democrazia, si può dire che quanto sta andando in scena in queste settimane sulla storia del terzo mandato di Raggi rappresenti l'implosione del Movimento. In sostanza, con la scusa della ricandidatura di Raggi si sta soffocando il dibattito interno ad un partito. Si sta trasformando la messa in discussione di una regola nell'incoronazione della "sindaca regina". Non si discute la regola perché evidentemente sbagliata, bensì perché - questa è la narrazione - Virginia Raggi sarebbe talmente brava che sarebbe un delitto di lesa maestà non ricandidarla.

La storia, raccontata ampiamente in diversi articoli su RomaToday, è in estrema sintesi questa. Virginia Raggi da tempo vuole (ma non lo dice ufficialmente) ricandidarsi a sindaca, ma non può per il vincolo del terzo mandato. In Campidoglio e fuori ha deciso di circondarsi di fedelissimi. Accade che, in piena quarantena, una di queste fedelissime, l'ex presidente del IV municipio Roberta Della Casa, venga sfiduciata in massa da 15 consiglieri su 15 del Movimento Cinque Stelle che, legittimamente, l'hanno ritenuta incapace di portare avanti il programma e le idee sul territorio. La sindaca non la prende bene, spinge con il capo politico per un provvedimento ed ottiene sul filo di lana la sospensione dei quindici a mezzo ps su un post del blog delle stelle. Sfiduciata la sua preferita, viene però fuori la fronda di consiglieri capitolini e presidenti di municipio che attacca apertamente la Raggi e la sua idea di riproporre Della Casa come delegata. La sindaca si infuria e, approfittando delle dichiarazioni di Crimi che apre al terzo mandato, convoca i consiglieri comunali richiamandoli all'ordine, toccando l'argomento a cui più tengono: la poltrona. Con un nuovo mandato i fedelissimi saranno premiati, senza la possibilità del terzo mandato si va tutti a casa. In pratica: se volete continuare a fare politica o Raggi o Raggi, non si scappa.

Toccati nel vivo i consiglieri capitolini si sono improvvisamente silenziati, allineandosi alla polemica di cui sopra: sì al nuovo mandato per Raggi. Peccato che nel frattempo la discontinuità richiesta nel non nominare Della Casa delegata sia venuta meno e con essa anche la libertà di parola, tarpata in nome della rielezione di quella che dalle poche voci critiche rimaste nel Movimento viene descritta sempre più come una Regina.

La discussione sui risultati di questi anni? La capacità di portare avanti i progetti? Le idee? Per tutto questo non sembra esserci spazio di confronto: i risultati (supposti) vengono propagandati e colpi di post e magnificati con iperboli che neanche il più berlusconiano dei berlusconiani avrebbe mai avuto il coraggio di immaginare. Le capacità sono pari ai risultati, con la Raggi unica possibile traduttrice dei valori del Movimento. Le idee, i progetti, si vedranno messi in pratica perché in questi anni si è seminato e solo e soltanto se ci sarà un altro lustro di governo si vedrà realizzata la Roma sognata dai cinque stelle.

Un coperchio sulla pentola ribolle. La base del Movimento romano, le periferie in particolare, sono una vera e propria bomba ad orologeria. Qui, più che altrove, i risultati scarseggiano. Le promesse, tante, sono rimaste quasi ovunque lettera morta e al contrario servizi come trasporti e rifiuti sono peggiorati. Gli eletti sul territorio sono in imbarazzo, costretti a giustificare un racconto, quello dettato dall'alto del Campidoglio, che non trova corrispondenza sui territori: dai parchi abbandonati ai rifiuti non raccolti, dai bus che non passano all'emergenza abitativa, dai buoni spesa che non arrivano a quelli per l'affitto neanche lavorati, le periferie, e con loro gli eletti sul territorio, ribollono.

La discussione sul terzo mandato diventa così l'utile diversivo per non parlare di fatti concreti, di mancanze, di promesse non mantenute, di problemi e per, al contrario, celebrare Virginia Raggi. Va tutto bene, al punto che "in tanti" (almeno così dice la sindaca) "mi chiedono di ricandidarmi". Dal Movimento della post democrazia al Movimento del ritorno alla Monarchia è un attimo.