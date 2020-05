Perchè si associa Silvia Romano alla Sindrome di Stoccolma

La “Sindrome di Stoccolma” è usualmente utilizzata dai media per definire il legame che può venire ad instaurarsi tra rapitore/i e vittima nell’ambito di un sequestro, ma non trova un corrispettivo di classificazione psichiatrica e anzi, sono relativamente pochi i lavori scientifici che la riguardano.

Ciò che accade nei casi in cui più frequentemente si parla di Sindrome di Stoccolma trova tuttavia riscontro in meccanismi difensivi (e quindi non in comportamenti deliberatamente orientati) che permettono all’individuo di fronteggiare e superare condizioni di esposizione prolungata ad uno stress elevatissimo costituito dalla privazione della libertà e dalla sottomissione.

Il legame “affettivo” con il sequestratore (che evidentemente rappresenta l’unica via di salvezza) manifesta delle caratteristiche patologiche, rappresenta una risposta al trauma ed è innescato da meccanismi di identificazione, di introiezione di valori non propri e di regressione.

L’identificazione e l’adesione al sistema valoriale altrui sono determinati dalla necessità dell’evitamento di reazioni aggressive del nemico e dal bisogno di superare l’avversione per questo nell’unica prospettiva possibile di tollerare la situazione, mentre la regressione è da ricondurre alla condizione di sottomissione del soggetto sequestrato che diviene, nella situazione in cui si trova, completamente dipendente dall’aguzzino per ciò che concerne i bisogni primari e attraverso comportamenti infantili, volti ad “attivare” nell’altro il sistema di accudimento, cerca di elicitare sentimenti che evitino l’interruzione della “cura”.

L’origine della denominazione di questa presunta sindrome è da attribuire allo psichiatra Nils Bejerot che nel 1973 aiutò la polizia svedese in una trattativa per il rilascio degli ostaggi di una rapina occorsa presso la Sveriges Kreditbanken di Stoccolma. Dopo il rilascio gli ostaggi che erano stati tenuti prigionieri per più di 100 ore in un sotterraneo di pochi metri quadrati manifestarono, paradossalmente, sentimenti di gratitudine nei confronti dei sequestratori.

L’insorgere di un disturbo con queste caratteristiche sembrerebbe essere direttamente correlato al livello di sviluppo della personalità, al trattamento riservato alla persona sequestrata (dove i soprusi sono inversamente proporzionali ai contatti positivi con l’aguzzino) e al tempo trascorso sotto sequestro (direttamente proporzionale all’attaccamento al sequestratore).

Nel caso di Silvia Romano però è opportuno usare una cautela estrema prima di parlare di Sindrome di Stoccolma, preliminarmente perché, pur avendo la stessa manifestato sentimenti di pseudo positività nei confronti dei sequestratori non sembrerebbero essere emersi in parallelo sentimenti di negatività nei confronti dell’autorità e secondariamente perché, seppur nei rari casi che la letteratura ha considerato, affinchè si manifesti una condizione psicopatologica che presenta tutte le caratteristiche che potrebbero inscriverla di fatto in questa sindrome, è necessario che vi sia una struttura di personalità “fragile” e un legame con l’aguzzino che deve essere “alimentato”, aspetto, quest’ultimo, che è reso possibile solo da condizioni ambientali ed emozionali idonee (sarà compito degli inquirenti indagarle).

Se le parole di Silvia, il suo abbigliamento, la scelta del nome e soprattutto la conversione avvenuta, a suo dire spontaneamente, si ritengono “incontrovertibilmente” prove di una condizione psicologica di questo tipo, credo personalmente che siamo invece ben lontani dal poter giungere ad una conclusione diagnostica, mentre, limitandoci ad una prima osservazione possiamo cogliere lo sguardo smarrito, distonico e confuso di una giovane donna che oggi è finalmente libera e meriterebbe, per lo meno in questa fase, anche la libertà di non essere esposta all’etichetta del giudizio.

Certamente Silvia Romano avrà molto da riferire in merito al periodo di prigionia, ma dovrà affrontare anche un percorso tortuoso per riappropriarsi della sua identità, della sua vita e soprattutto, di una condizione di reale benessere che in questo momento appare fortemente sfumata, nonostante il sorriso mostrato all’atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Ciampino.