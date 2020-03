Genesi di un delitto: il disagio psichico ai tempi del Coronavirus

La notizia del giorno è il punto da cui mi sento di partire per analizzare il significato dell’emergenza attuale guardandola da una prospettiva differente, quella del disagio psicologico e più in generale della malattia mentale. Valerio Armeni è un ragazzo di appena 20 anni che poco dopo la mezzanotte di sabato ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito la mamma quarantaseienne, Pamela Ferracci, fino a decapitarla.

In casa con loro a via Joyce, nella zona del Laurentino, c’era anche la sorella quindicenne che ha riportato delle lesioni, ma è riuscita a rifugiarsi da un vicino e a dare l’allarme ai carabinieri. L’omicidio sarebbe maturato al culmine di un litigio e all’arrivo delle forze dell’ordine il ragazzo avrebbe aperto la porta dell’abitazione ancora sporco di sangue prima di essere arrestato e portato a Regina Coeli, mentre il corpo della mamma era riverso a terra nel salotto.

La drammaticità di tutta questa vicenda è da individuare, a mio avviso, in un aspetto che di certo la sola dimensione carceraria non potrà mai mitigare: le problematicità psichiche di cui probabilmente soffriva Valerio Armeni che, nelle condizioni di convivenza forzata e limitatissima possibilità di “evasione” quali sono quelle attuali, potrebbero averlo condotto ad una reazione abnorme e quindi alla genesi del delitto.

I genitori di Valerio Armeni, che aveva lasciato gli studi prima del diploma, avevano avviato le pratiche per la separazione e il ragazzo da tempo era assente, taciturno e chiuso nei suoi pensieri, tanto che qualche settimana fa, proprio prima che entrasse in vigore il decreto che imponeva a tutti il divieto di uscire di casa per l’emergenza coronavirus, la mamma e il papà lo avevano accompagnato da uno specialista.

Non abbiamo ancora idea delle condizioni psicologiche del ragazzo, non sappiamo se soffrisse di una vera e propria psicopatologia, o di una conclamata malattia mentale, ma di indagare su questo punto si stanno occupando gli inquirenti.

Tuttavia, partendo da questa triste storia possiamo allargare il campo ai vissuti e alle problematicità che stanno vivendo molte famiglie che hanno con loro un parente che necessita di misure adeguate e magari di una routine maggiormente in linea con i bisogni, certamente “speciali”, di chi soffre di una malattia invisibile e ancora troppo stigmatizzante, quella della mente.

Ci si è infatti interrogati molto rispetto alla possibilità dell’aumento di reati connessi alla violenza domestica, i dati raccolti dalle volontarie del Telefono Rosa, riportati dal quotidiano “La Stampa”, mostrano un decremento rispetto al mese di marzo dello scorso anno sia per ciò che concerne segnalazioni relative ai maltrattamenti, sia per quanto attiene lo stalking e i centri antiviolenza lanciano ripetutamente appelli rivolti a chi si trova in situazioni di pericolo ricordando che si può chiamare gratuitamente il numero 1522.

Quella delle donne vittime di violenza è certamente una situazione che merita il massimo dell’allerta e dell’attenzione perché la convivenza forzata anche in questo caso, unitamente all’isolamento, si rappresenta come un importantissimo fattore di rischio, ma di ciò fortunatamente le Istituzioni si stanno già occupando.

Quello che ci preme oggi, anche alla luce di ciò che riserverà il prossimo futuro, è invece porre l’accento sul disagio che qualcuno vive in forma lieve, ma che sia i familiari, sia chi direttamente soffre di patologie psichiche, si trova ad affrontare, magari sprovvisto dell’adeguata assistenza.

La convivenza coatta, infatti, talvolta in case troppo piccole, si rappresenta come una condizione straordinaria a cui le persone non erano preparate e in questo contesto avviene la privazione per tutti gli esseri umani non solo della libertà, ma anche della possibilità di porre in essere una delle fondamentali strategie per l’evitamento del conflitto, ovvero l’allontanamento.

Chi presenta già dei disturbi può andare incontro ad un aggravamento dei sintomi, acutizzando magari le anomalie nelle relazioni e rendendo ancora più difficoltosa la regolazione delle emozioni.

Si, perché se alle notizie sulla diffusione del virus si sono registrate tante reazioni eccessive e ingiustificate di panico, se l’ansia in taluni casi è diventata pervasiva e se i disturbi depressivi rischiano di aumentare, così come l’abuso di alcool e il rischio di suicidi che andranno monitorati come fenomeni a lungo termine, va detto che questa condizione di incertezza e isolamento genera anche stress e rabbia.

Quest’ultima, in particolare, è un’emozione che proviamo tutti e forse anche spesso, ma in questo caso abbiamo maggiori difficoltà a veicolarla visto che da una parte non c’è la possibilità di scaricarla con altre attività e dall’altra può mancare la consapevolezza per trovare delle strategie di gestione adeguate.

Un paziente psichiatrico, uno di quelli che magari presentano delle gravi alterazioni dell’affettività, come potrebbe reagire in un contesto simile?

La risposta più pessimistica a questo quesito è analoga alla notizia di ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica.

E con questa breve riflessione mi sento di chiudere auspicando che l’assistenza domiciliare promessa dalle Istituzioni, per tutti i soggetti che sono già in carico, in considerazione delle difficoltà e delle chiusure dei centri diurni, sia davvero potenziata in maniera intensa perché lo stravolgimento di una routine, l’assenza di un rapporto continuativo e diretto con gli specialisti della salute mentale, l’interruzione delle attività riabilitative e la privazione, seppur per motivi emergenziali, della libertà di movimento si rappresentano oggettivamente come un rischio enorme.