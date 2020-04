Ricorso al Prefetto contro una multa: ecco il modello-fac simile con i vizi di forma più comuni

In questo post vediamo quali sono i vizi di forma più comuni per cui un verbale può essere contestato:

• erronea indicazione delle generalità del conducente;

• omissione o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);

• errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;

• mancata esposizione dei fatti;

• mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;

• mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;

• mancata, non chiara o insufficiente informazione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;

• errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare.

In caso di mancato accoglimento del ricorso, la sanzione si raddoppia: è quindi bene essere sicuri che sussistano i presupposti per proporre un’impugnazione. Ovviamente, non è possibile garantire un risultato positivo, ma certamente è facile capire se un ricorso è fondato oppure no.

Se intendi proporre ricorso contro una multa non devi pagare la sanzione

