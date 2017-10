Problemi con la compagnia telefonica? Risolvi il problema comodamente da casa tua

Ricevere continuamente segnalazioni e richieste di aiuto da parte di soci letteralmente esasperati per problemi con compagnie telefoniche (ritardo nell’attivazione di linea fissa e malfunzionamento del servizio sono i disservizi più comuni) ha dato spunto a noi di Avvocato del Cittadino per il lancio di una nuova iniziativa volta a tutelare, in maniera semplice e veloce, gli utenti vittime di disservizi.



COME FUNZIONA– Le controversie con i gestori di telefonia mobile e fissa possono essere facilmente risolte attraverso delle conciliazioni. I soci di Avvocato del Cittadino potranno ricevere assistenza per la procedura di conciliazione presso il Corecom Lazio: uno dei nostri avvocati si occuperà della richiesta di adempimento, indennizzo e (eventuale) risarcimento per conto dell'utente.



CHI PUO’ USUFRUIRNE – Possono iscriversi coloro che sono beneficiari di utenze a postazione fissa ubicate nel Lazio e i fruitori di utenze mobili che avevano nel Lazio il domicilio (o residenza o sede legale) al momento della sottoscrizione del contratto.



COME PARTECIPARE – Per aderire all’iniziativa basta seguire le semplici indicazioni sul nostro sito, clicca qui



I COSTI - Per avere assistenza per il tuo problema, dovrai iscriverti e versare la quota di 20 euro. Ll'avvocato che seguirà il tuo procedimento di conciliazione al Corecom senza altri costi a tuo carico. Solo ed unicamente se otterai un indennizzo o un risarcimento (quindi solo in caso di esito positivo), dovrai versare al professionista che ha curato per tuo conto la pratica un importo pari al 10% della somma a te riconosciuta a titolo di indennizzo e/o risarcimento



SE NON POSSO PROCEDERE ONLINE COME FACCIO – E’ possibile ricevere tutela presso la nostra sede, qui i contatti