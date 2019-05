Multe, ecco come presentare ricorso al Prefetto online

Hai ricevuto una multa che ritieni illegittima? Avvocato del Cittadino – Associazione Astolfi mette a disposizione dei suoi soci e sostenitori la possibilità di presentare, da tutta Italia, ricorso al Prefetto attraverso un avvocato dell'ente: basta iscriversi all'associazione e versare la quota di 20 euro e direttamente sarà un professionista a seguire la tua pratica.



L’iniziativa è riservata ai soli soci online: presso le sedi dell’ente, con i 20 euro di quota d’iscrizione è possibile usufruire solo della consulenza e non anche dell’assistenza per il ricorso. Ma vediamo i punti importanti, se anche volessimo da soli contestare una multa al Prefetto:



TERMINI PERENTORI – il ricorso al Prefetto va presentato, o da soli o attraverso un avvocato, entro il termine perentorio dei 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa. E' quindi necessario leggere attentamente la data riportata sul timbro postale, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti (in questo caso non puoi agire al Prefetto). Il ricorso si presenta direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Comando dei Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.).



COSA FA IL PREFETTO - Se il Prefetto rileva un “errore” nella redazione del verbale, accoglie il ricorso ed annulla la contravvenzione. In caso contrario, il Prefetto, emette un’ordinanza di pagamento di importo maggiore (il doppio) rispetto a quello della multa contestata.



COME PRESENTARE UN RICORSO AL PREFETTO ONLINE ATTRAVERSO AI NOSTRI AVVOCATI – clicca qui e segui le istruzioni. Sosterrai solo ila spesa della quota associativa di 20 euro: sarà direttamente un nostro avvocato a presentare il tuo ricorso



E' possibile in alternativa ( o in caso di mancato accoglimento) ricorrere al Giudice di pace. Per contattare la nostra associazione e fissare un appuntamento, il numero è lo 06.45433408 (tel/watshapp)