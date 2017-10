Linea telefonica fissa isolata per 15 giorni: il caso di Antonio

Antonio è un socio di Avvocato del Cittadino e ha chiesto aiuto all'associazione per un grave disservizio: la sua linea telefonica e adsl non ha funzionato per ben 15 giorni, proprio mentre in casa sua dimorava la madre per delle cure mediche.



Il Sig. Antonio, nel periodo interessato dall’inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico, non ha potuto avere quei continui contatti sulla linea fissa (suo recapito principale ) con le strutture che assistono la madre ed ha incontrato notevoli problemi nella gestione della situazione.



Attraverso una facile e veloce conciliazione al Corecom Lazio, Antonio ha ottenuto sia il ripristino del servizio che un indennizzo ed un risarcimento per i danni che ha patito.



Purtroppo, le segnalazioni e le richieste di aiuto per i cattivi funzionamenti delle linee telefoniche, per noi di Avvocato del Cittadino, sono pane quotidiano: per questo, oltre al tradizionale sportello consumatori attivo 2 volte a settimana presso la nostra sede, abbiamo avviato anche un’iniziativa di tutela online, per risolvere, comodamente da casa propria, i problemi con i gestori telefonici.



La tutela via internet con Avvocato del Cittadino è semplicissima: ci si iscrive online e successivamente un avvocato si occupa della procedura di conciliazione per conto del socio. E' possibile iessere assistiti dalla nostra associazione se le utenze a postazione fissa sono ubicate nel Lazio e per utenze mobili se è nel Lazio il domicilio (o residenza o sede legale) dell'utente al momento della sottoscrizione del contratto, per procedere clicca qui