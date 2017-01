Equitalia, prevenire è meglio che curare: impugnazione del sollecito di pagamento e rottamazione

Equitalia sta per chiudere ma con l’ente non se ne vanno dubbi, problemi e questioni irrisolte. Perciò noi di Avvocato del Cittadino siamo a disposizione degli utenti attraverso i nostri sportelli con i quali è possibile fissare appuntamenti chiamando allo 06.45433408 ed anche con le consulenze on line con avvocati tributaristi.

Partiamo da una buona notizia, cioè dalla una possibilità che ci può evitare future noie e sprechi di risorse: anche i solleciti di pagamento si possono impugnare. Se sei tra coloro che hanno ricevuto solleciti di pagamento (o avvisi bonari o intimazioni di pagamento) per debiti che non sono dovuti o non lo sono più puoi SUBITO ricorrere in Tribunale e difenderti preventivamente (prima quindi di subire azioni pregiudizievoli). Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza. n. 8928/14 del 17.04.2014 hanno infatti finalmente chiarito la questione smontando le ragioni a lungo sostenute dall’Agenzia delle Entrate sulla non impugnabilità degli inviti al pagamento.

Un'altra occasione da non perdere – e da cogliere entro il 31 marzo 2017 – è la rottamazione: con la rottamazione, ossia con un piano di pagamento agevolato in 5 rate al massimo che non prevede sanzioni e interessi di mora, paghi quindi solo il debito originario