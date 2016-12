Equitalia, pagamenti parziali, prescrizione e rottamazione

Equitalia non può rifiutare pagamenti per somme più basse rispetto a quelle riportate nella cartella esattoriale o rispetto alle quote previste nel piano di rateizzazione. Ricordate infatti che il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e corresponsioni in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Perché lo chiarisco? A quanto pare, non sono mancati casi in cui Equitalia abbia rifiutato “pagamenti incompleti” , come riferito da alcuni soci al nostro Sportello Consumatori.

Ricordate inoltre i seguenti termini per capire se le vostre cartelle sono prescritte:

PRESCRIZIONE DECENNALE – Si prescrivono in 10 anni: Canone Rai, Imposta catastale e di registro, Iva, Irpef, Diritti Camera Commercio

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE – Si prescrivono in 5 anni: Imu, Tasi, Ici, Tari, Contributo Inps e Inail, Tosap, multe per violazione codice della strada

PRESCRIZIONE TRIENNALE – Si prescrive in 3 anni: Bollo auto.

