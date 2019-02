Ecco come risolvere online i problemi con il tuo fornitore di luce e gas

Maria, 3.000,00 euro richiesti dal gestore di luce e gas. Una somma insostenibile per la signora che, disperata, si è rivolta ad Avvocato del Cittadino – Associazione Astolfi per cercare di risolvere il suo problema: la richiesta di un pagamento basato su consumi presunti. La signora è stata assistita da uno dei legali dell’ente che, in sede di conciliazione, ha ottenuto un ottimo risultato: la somma richiesta era illegittima e l’importo dovuto è stato ridotto a 600,00 euro.

Purtroppo, il caso di Maria non è l’unico: quotidianamente in associazione riceviamo persone con problemi riguardanti le bollette. Per questo, oltre a sostenere di persona gli utenti, offriamo anche aiuto online a chi, per problemi di tempo o di lavoro, non riesce a raggiungere la nostra sede in Roma: si tratta della conciliazione online.

Se infatti, da solo, chiamando il servizio clienti della società fornitrice di luce e gas non riesci a risolvere i problemi relativi alla fatturazione, se hai problemi di morosità o riguardanti il contratto, se hai bisogno di un confronto con il tuo gestore, puoi affidarti ai legali del nostro ente per la conciliazione online, cliccando qui trovi le informazioni per procedere. In base alla nostra esperienza, la conciliazione ha esito positivo nel 90% dei casi, è chiaro che non possiamo garantirti il buon esito della conciliazione

La quota associativa da versare per essere assistito dalla nostra associazione per la conciliazione online è di 60 euro.

Se invece vuoi venire presso la nostra sede e ricevere aiuto "di persona" chiama allo 06.45433408 per fissare un appuntamento: ti ricordiamo che, dal 6 febbraio u.s., ci siamo trasferiti in via Marco Valerio Corvo n. 91 (00174) Roma