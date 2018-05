Disturbo specifico dell’apprendimento: screening gratuito a giugno e luglio

Lo scorso novembre, Avvocato del Cittadino ha inaugurato un nuovo progetto, in collaborazione con uno studio di psicoterapia, dedicato ai bambini in età prescolare e scolare affetti da Disturbo dello Spettro Autistico e disturbi specifici del l’apprendimento ed alle loro famiglie. Lo scopo del progetto è avvicinare le famiglie a figure qualificate che possano aiutare i genitori ad orientarsi faticoso percorso per la diagnosi, per la ricerca dei servizi, per il sostegno al minore.

SCREENING GRATUITO - proprio per offrire il massimo sostegno ai piccoli ed ai loro genitori è inoltre possibile rivolgersi alla nostra associazione per prenotarsi e partecipare allo screening gratuito che si terrà nei mesi di GIUGNO E LUGLIO, presso i locali che vi indicheremo, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per la prevenzione, il rilevamento precoce e il recupero di disturbi specifici dell’apprendimento. Gli interessati possono inviare una email a info@avvocatodelcittadino.com, “oggetto”screening gratuito, indicando i riferimenti telefonici per essere ricontattati.

IL PROGETTO DEDICATO AI BAMBINI AUTISTICI – Tutto l’anno, è invece possibile, con l’iscrizione ad Avvocato del Cittadino, ottenere una consulenza specializzata da professioniste esperte nel trattamento di patologie dell’età evolutiva ed autismo. Si tratta di un intervento psicoeducativo individuale che mira a sostenere i minori ed a migliorare la loro capacità di adattamento nel contesto che li circonda e di un supporto alle famiglie, per aiutarle nella difficile gestione del disturbo del bambino. Per maggiori informazioni, clicca qui