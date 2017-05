Condominio: le spese di manutenzione vanno ripartite solo tra i condomini fruitori dell’area

La ripartizione delle spese è un tema ricorrente allo sportello condominio di Avvocato del Cittadino. Il post di oggi lo dedichiamo al quesito posto da un seguace di questo blog che la scorsa settimana è diventato nostro socio.



LE SPESE DI MANUTENZIONE – Le spese di manutenzione di un cancello devono essere ripartite solo tra i condomini comproprietari dell’area alla quale dà accesso il cancello stesso: il nostro socio, infatti, legittimamente contestava l’inserimento di tali oneri tra i costi di gestione condominiale. Secondo la giurisprudenza, Cassazione, sent. n.4127/16, infatti “se la relazione funzionale interessa una singola unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva, nel senso che la cosa risulta destinata al solo servizio di questa, la natura condominiale del bene deve escludersi. Se, invece, il bene e’ destinato a servire non gia’ la porzione in proprieta’ esclusiva di un solo condomino ma una parte del fabbricato riferibile a un numero limitato di condomini, trova applicazione l’articolo 1123 codice civile, comma 3, secondo cui le spese relative alla manutenzione di esse sono a carico del gruppo dei condomini che ne ha tratto utilita’. Questa S.C., in proposito, ha rilevato che deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprieta’, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita’ necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 24 novembre 2010, n. 23851; Cass. 28 aprile 2004, n. 8136)”.



