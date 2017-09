Condominio e videosorveglianza: posso mettere la telecamera sul pianerottolo?

Ad Avvocato del Cittadino, ad una settimana dalla riapertura, abbiamo già ricevuto due soci che si sono rivolti a noi per ricevere tutela per lo stesso motivo: una volta rientrati dalle ferie hanno trovato l’uscio di casa danneggiato da ladruncoli che però, fortunatamente (in entrambi i casi), non sono riusciti a scassinare la porta ed entrare nel loro appartamento.



Rispondo quindi oggi ad una domanda che è stata da loro posta alla mia collega che gestisce lo sportello condominio del nostro ente: “E’ possibile installare fuori dalla porta di casa o fuori dal portone dall’edificio una telecamera di sorveglianza?”



Si, e non è reato – come era stato riferito loro dall’amministratore - installare una telecamera sul pianerottolo dell'edificio condominiale. Proprio una recente sentenza della Cassazione, la n. 34151/2017 ha chiarito che il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615-bis c.p.).

Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali "non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese".



