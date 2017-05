Cedolare secca anche per le società. Ecco quando

Dal 3 aprile, da quando abbiamo inaugurato la collaborazione con il sindacato inquilini per l’assistenza completa per gli affitti con cedolare secca (dalla redazione e registrazione dei contratti al calcolo del canone concordato,) siamo stati sommersi di richieste. E questo perché, effettivamente, questo regime conviene davvero! Con cedolare secca, infatti, non debbono essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo – ordinariamente dovute per registrazioni – ed è inoltre possibile fruire di un’aliquota sostitutiva secca al 10% per i contratti a canone concordato o, se il canone è libero, l’aliquota è fissa al 21%.

L’AFFITTO CON CEDOLARE SECCA – Come si legge dal sito dell’Agenzia delle Entrate “Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni”. La stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/E/2011, chiarisce che il regime fiscale alternativo non è applicabile a quei contratti di locazione “conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti“. Eppure, la commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza 3529/25/15, ha affermato che sussiste la possibilità di optare per il regime sostitutivo della cedolare secca, ove il titolare del diritto di proprietà sull’immobile abitativo sia una persona fisica, anche se il conduttore dell’immobile è una società. Tale pronuncia conferma l’orientamento favorevole all’applicazione della cedolare secca quando il conduttore è una società che affitta l’immobile per uso “foresteria”, già affermato dalla C.T. Prov. Reggio Emilia 470/3/14.

