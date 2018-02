Buche in strada e maltempo, ecco cosa fare se si subiscono dei danni alla vettura

Solo oggi, ad Avvocato del Cittadino, abbiamo ricevuto 5 denunce da parte di utenti che, per via del maltempo, hanno subito danni alle loro vetture. C’è Patrizia che sabato, percorrendo la Tangenziale Est, si è imbattuta in una buca che ha causato danni alla sua auto. Altre 4 segnalazioni sono arrivate dal quartiere Tuscolano: lo stato del manto stradale – già devastato da voragini! -è stato ancor più compromesso dalla nevicata di questa notte.



Ebbene, è importante documentare i fatti per richiedere un risarcimento per i danni alle vetture. Lo stesso discorso vale per chi transitando sul marciapiede, inciampa in una breccia sull’asfalto o in una buca procurandosi delle lesioni.



1 Step – Occorre documentare con foto la situazione in cui versa il manto stradale e chiamare la polizia municipale affinché venga redatto un verbale. E’ inoltre importante attivarsi immediatamente per raccogliere le generalità di tutti i testimoni che hanno assistito all’incidente.



2 Step – Recarsi subito da un meccanico di fiducia per la valutazione dei danni. Se sono derivati dei danni fisici è necessario recarsi nel più vicino Pronto Soccorso per farsi visitare ed accertare la diagnosi.



3 Step – aprire il sinistro, da soli, o con l’assistenza di un legale. Va coinvolto l’ente proprietario della strada. Va richiesto un risarcimento spiegando l’accaduto nei minimi dettagli e allegando ogni documento utile, dal verbale dei vigili, alla cartella clinica, a fatture e scontrini parlanti che giustifichino tutte le spese sostenute a seguito dell’incidente. Non è indispensabile, ma senz’altro consigliabile, farsi assistere da un avvocato.



Chi ha bisogno di aiuto, può contattare la nostra associazione allo 06.45433408 per fissare un appuntamento. Il mercoledì ed il venerdì sono attivi gli sportelli che si occupano di sinistri stradali. La quota associativa obbligatoria è di 20 euro.