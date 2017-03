Avete acquistato un immobile e l'ex proprietario vi ha lasciato utenze non pagate? Ecco cosa fare

Allo, sempre più spesso, ci pongono questa domanda: ho comprato casa e l'ex proprietario non ha pagato le utenze, che faccio?

Allora, innanzitutto, considerate che, quando si acquista un immobile, il trasferimento delle utenze dal vecchio proprietario al nuovo, può avvenire in due modi: con la, ossia il precedente contratto rimane in piedi e viene solo cambiato il nome dell'intestatario o con il, ossia con l'attivazione di un nuovo contratto, a seguito della chiusura di quello esistente tra il fornitore e l'ex proprietario.

Ai fini della morosità e dei pagamenti dovuti alla società fornitrice, questa distinzione è molto importante. Infatti:

- In caso di, il nuovo proprietarioledel precedente proprietario;

- In caso di, il nuovo proprietariodal vecchio proprietario.

Cosa succede se il vecchio proprietario non ha pagato le fatture relative al

In caso di bollette dell'acqua, il nuovo proprietario risponde della morosità del vecchio.

Dopo aver pagato, sarà possibile richiedere al vecchio proprietario le somme versate per coprire la morosità.

Infatti, in generale, per le bollette condominiali non pagate dall'ex proprietario, per legge i. Lo stabilisce il comma 2 dell'delle norme di attuazione del, secondo il quale chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato,con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Dunque, l'amministratore del condomnio può legittimamente pretendere la somma indicata in bolletta dal nuovo acquirente (responsabile in soldo con il vecchio) che potrà poi rivalersi sull'ex proprietario.

Per una consulenza con, chiamate allo 06.45433408 o usufruite delle