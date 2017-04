Affitto in nero? Sanzioni sia per il proprietario che per l’inquilino

Fortunatamente, con l’introduzione dei contratti con cedolare secca, sia a canone concordato (al 10%) che a canone libero (al 21%), il “malcostume” dell’affitto in nero si è parecchio attenuato. Almeno questa è l’impressione che abbiamo noi di Avvocato del Cittadino: al nostro Sportello Locazioni tutti ci chiedono come fare ad evitare tassazioni troppo alte e qual è la miglior tipologia di contratto da scegliere, proprio perché, per brutte esperienze passate, oggi i locatori (proprietari di casa) non percorrono più in maniera molto “leggera” la strada dell’affitto in nero.

QUALI SONO I RISCHI DELL’AFFITTO IN NERO – Il conduttore (l’inquilino) rischia di vedersi addebitare l’imposta di registro dall’Agenzia delle entrate che può chiederla sia al proprietario che all’affittuario. A passare i guai più grossi è il llocatore: secondo la recente giurisprudenza, il padrone di casa può ricevere infatti la richiesta da parte del conduttore della restituzione di tutti i canoni pagati in nero (oltreché le sanzioni fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate).

COME RISPARMIARE CON AFFITTO CON CEDOLARE SECCA – Oggi, il contratto più scelto dagli utenti dello Sportello locazioni di Avvocato del Cittadino è quello con cedolare secca: in questo caso non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni. Con la cedolare secca è possibile fruire di un’aliquota sostitutiva secca al 10% per i contratti a canone concordato (ossia calcolato in base agli indicatori contenuti nell’Accordo territoriale, frutto della contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari). Se invece il canone è libero, l’aliquota è fissa al 21%.