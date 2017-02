Acquisto casa: compromesso vincolato alla concessione del mutuo. Tutto quello che c’è da sapere

Lo Sportello Notarile di Avvocato del Cittadino risponde spesso a questa domanda posta dai soci: "come faccio a vincolare il compromesso alla concessione del mutuo?". Premesso che chiunque abbia bisogno di effettuare una approfondita consulenza può chiamare allo 06.45433408 (www.avvocatodelcittadino.com/contatti-avvcit.html) e fissare un appuntamento con i nostri professionisti, andiamo a vedere, a grandi linee, come è possibile tutelarsi

Partiamo dall'intermediazione dell'agenzia

1. INTERMEDIAZIONE DELL'AGENZIA IMMOBILIARE - Se siete interessati ad acquistare un immobile e l'agenzia immobiliare vi propone di sottoscrivere il modulo di "Proposta di acquisto", fate bene attenzione: se non avete la disponibilità economica "liquida" per completare la compravendita ma avete bisogno di richiedere alla vostra banca un mutuo, specificate l'importo che indendete pagare mediante mutuo o finaziamento. Accanto alla proposta di acquisto, l'agenzia immobiliare vi farà sottoscrivere un modulo per il "riconoscimento della provvigione". Anche se l'art. 1754 c.c. stabilisce che l'agenzia ha “diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, non mancano casi di richieste di denaro anche se il mutuo non viene concesso e la compravendita non si perfeziona. E' quanto è successo a Pisa: l'agenzia immobiliare pretendeva la provvigione anche se il mutuo era stato negato alla parte acquirente.

Quindi: è importantissimo che sia specificato che la proposta di acquisto è condizionata alla concessione di un mutuo ipotecario da parte della banca. Anche nel modulo di "riconoscimento della provvigione", inserite una specifica clausola: va chiaramento stabilito che il rapporto giuridico tra voi e l'agenzia si risolverà di diritto qualora non riusciate ad ottenere dalla banca il mutuo. Noi di Avvocato del Cittadino consigliamo sempre alla parte acquirente di farsi assistere da professionisti specializzati in questa delicata fase della proposta di acquisto.

2. COMPROMESSO - Nel compromesso, o contratto preliminare di compravendita è fondamentale indicare scrupolosamente dati e fatti riguardanti l'immobile. In questa fase, noi di Avvocato del Cittadino consigliamo un'assistenza o da parte del notaio che stipulerà il contratto di rogito o di un avvocato: affrontare tutto da soli può essere molto rischioso. Quindi fate attenzione e mettetevi in mani esperte. Andiamo alla parte che ci interessa in questo articolo: la clausola relativa al mutuo. E' essenziale vincolare l’efficacia del contratto di compromesso alla delibera definitiva di un mutuo da parte della banca. Inserite quindi una clausola sospensiva che subordini l'acquisto alla concessione del mutuo e specificate che sarà, eventualmente, vostra facoltà e non obbligo interpellare anche altre banche oltre quella indicata. Se malaguratamente non otterrete il mutuo, la somma che avete versato a titolo di caparra confirmatoria vi dovrà essere restituita