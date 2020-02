Terme di Saturnia in Love: a San Valentino appuntamento con le terme della Maremma

L'amore genera rigenera. Le terme anche. Per festeggiare San Valentino non c’è niente di meglio che una fuga romantica alle terme e quelle di Saturnia sono tra le più gettonate tra i romani. Anche quest'anno Terme di Saturnia Natural Destination ha immaginato un'offerta, denominata “Saturnia in Love”. Un'offerta che si completa con le bellezze delal Maremma Toscana, un prezioso contenitore di storia, tradizioni, sapori e natura da scoprire tra siti archeologici, paesaggi incontaminati e una ghiotta gastronomia.

"Un San Valentino emozionante in un luogo magico", spiega Terme di Saturnia Natural Destination. Un luogo in cui - racconta la leggenda - il dio Saturno, stanco dei continui litigi degli umani che per placare gli animi scagliò un fulmine nel cratere di un vulcano generando un fiume d’acqua sulfurea che si riversò per valli, monti e pianure riportando la pace.

"Terme di Saturnia", si legge nel comunicato, "è il posto ideale per trascorrere il giorno più romantico dell’anno assieme alla persona amata, all’insegna del benessere, del relax e della natura incontaminata. Un pacchetto di due notti, quelle dal 14 al 16 febbraio, che permetterà alle coppie di sperimentare la magia del luogo attraverso il rituale SPA di coppia per poi immergersi nel tepore dei vapori sulfurei dell’acqua naturalmente calda a 37,5° C concedendosi distensivi bagni di piacere e sperimentare innumerevoli trattamenti come la balneoterapia, l’idropinoterapia o la fangoterapia, utili al fine di ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico".