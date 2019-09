Settimana Nazionale della Dislessia: testimonianze dirette e teatro all'Università di Tor Vergata

L'Associazione Italiana Dislessia (AID) in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, ed in particolare la Commissione per l’Inclusione degli Studenti con Disabilità e DSA (CARIS), il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma e USR Lazio, presenta l'evento organizzato a Roma in occasione della IV edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (7-13 ottobre 2019).

Gli eventi organizzati dall'Associazione Italiana Dislessia

Il prossimo 8 ottobre, presso l’Auditorium Ennio Morricone dell'Università Tor Vergata (via Cracovia 50) si svolgeranno due eventi dedicati alle scuole e le famiglie del Lazio:

Mattina (h. 9-13) MY STORY: TESTIMONIANZE DI GIOVANI CON DSA AID, da anni impegnata nella sensibilizzazione sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento, organizza e promuove, attraverso il gruppo giovani AID, questo incontro che consiste nella testimonianza diretta resa da alcuni giovani universitari o neolaureati dislessici a ragazzi con le loro stesse problematiche, ai loro amici e compagni ed alle loro famiglie. Si è infatti sperimentato che questa modalità ha delle ricadute molto positive sui giovani con diagnosi di DSA, sulle loro famiglie e sui loro docenti e compagni di scuola facilitando la loro inclusione e agendo

positivamente sulla loro autostima.

"My Story" è il progetto che dà voce ai ragazzi dislessici. U'equipe di giovani soci AID, composta da un Testimonial Junior e un Testimonial Senior, gira l'Italia per raccontare la propria esperienza e condividere vissuti e riflessioni sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento. La testimonianza diretta dei giovani dislessici, le loro storie individuali, raccontate in prima persona in «rapporto fra pari» possono costituire uno stimolo positivo e propositivo per tutti i ragazzi che stanno costruendo la propria identità e che non hanno ancora acquisito piena consapevolezza dei DSA.

Pomeriggio (h. 14-17) SPETTACOLO TEATRALE “CI HO LE SILLABE GIRATE”. Lo spettacolo, a cura del Teatro Officina di Milano, affronta il tema della dislessia in maniera ironica, per sdrammatizzarne le difficoltà. Una commedia divertente e brillante costruita sui vissuti dei tre giovani attori dislessici in scena, cresciuti e formati al Teatro Officina. Sono proprio questi tre ragazzi che, aiutati dal drammaturgo Alberto Cavalleri e dal regista Enzo Biscardi, hanno chiesto e scelto di fare uno spettacolo sui disturbi dell’apprendimento offrendosi sul palco con la forza straordinaria che ha in sé ogni testimone incarnato. E lo fanno con ironia, grazia e leggerezza.

Sul palco è in scena la vita di tutti i giorni, che perde e prende forma, in una stanza nella quale i tre ragazzi parlano e si raccontano, giocando con un linguaggio e un ritmo serrato, tipico di questa generazione. Una giornata come le altre: chiacchiere sul presente, idee per il futuro, risa, ricordi, silenzi, scontri, birra, pizza e dislessia.

Attraverso questa pièce teatrale ragazzi, famiglie e insegnanti riescono ad emozionarsi e, finalmente, a ridere. Succede in ogni spettatore, accade impercettibilmente qualcosa che lo cambia. Lo spettacolo diviene così unostrumento di lavoro su sé stessi e sugli altri, un’occasione di scambio, un dialogo aperto che accade con naturalezza al termine di ogni replica, quando il pubblico discute direttamente con gli attori.

Al termine, a tutti i partecipanti che lo richiederanno, sarà consegnato un attestato di partecipazione (negli anni precedenti analoghi eventi sono stati riconosciuti da alcune scuole come validi per il riconoscimento del credito formativo). Tutte le informazioni sull’evento e i moduli per le iscrizioni online agli eventi sono disponibili sul sito https://roma.aiditalia.org/

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi sul sito https://roma.aiditalia.org/ a entrambi gli eventi. Per le scuole inserire il nominativo di un referente e l'indirizzo della scuola indicando nel campo "Note" il numero totale di docenti e studenti che si prevede parteciperanno.