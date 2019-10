VIDEO | Dentro il nuovo Centro di terapia oncologia integrata del Policlinico Gemelli

Al Policlinico Gemelli di Roma nasce il Centro per i trattamenti integrati in Oncologia. Un reparto di finanziato da Komen Italia, nato dalla riqualificazione di una terrazza al decimo piano dell’ospedale, inaugurato nella mattinata di giovedì 31 ottobre, con l’obiettivo ambizioso di creare un polo educativo e un laboratorio di ricerca clinica nel campo delle discipline complementari, degli stili di vita e del microbiota in oncologia per integrare in modo sempre più efficace i migliori trattamenti oncologici con un attento supporto alla persona malata.

A spiegare le funzionalità del nuovo Centro, il responsabile e chirurgo sinologo del Gemelli, Stefano Magnu: “Per terapie integrate accompagnano il percorso di cura di una paziente affetta da tumore, con lo scopo di condurla ad un miglioramento psicofisico grazie ad un cambiamento del suo stile di vita che va dall’alimentazione all’attività fisica”.

I trattamenti offerti dal Centro Komen Italia, di supporto al reparto di senologia dell’ospedale Gemelli e delle sue pazienti: consulenze sugli stili di vita (in attesa dell'intervento chirurgico o prima di avviare una chemioterapia, un'analisi degli stili di vita, una misurazione di peso, altezza, Bmi e della composizione corporea, con la consegna delle principali raccomandazioni alimentari sulla base delle evidenze raccolte dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro), Agopuntura (accoglie pazienti che presentano effetti collaterali legati alla chemio/radioterapia o alle terapie ormonali), riflessologia plantare, consulenza su sostanze naturali e fitoterapiche, il Qi Gong (antica disciplina terapeutica cinese che insegna a conoscere, coltivare e saper guidare la propria energia vitale attraverso l’uso consapevole di corpo, respiro e mente), Mindfulness (pratica di terapia cognitiva validato scientificamente, in particolare su sintomi quali ansia, depressione, fatigue, dolore e insonnia), Arteterapia, Musicoterapia e Fisioterapia.