Stress da coronavirus, i consigli dell’OMS su come combatterlo

Le notizie che si rincorrono, le misure restrittive, i pensieri, le incertezze di questo tempo, portano inevitabilmente stress e ansia negli individui. Per questo l'OMS ha prodotto un'infografica, ripresa e tradotta dall'Istituto Superiore di Sanità, dando alcune indicazioni per arginare stati d'animo negativi.

Come combattere lo stress

L'OMS sottolinea che sia normale sentirsi tristi, confusi e spaventati durante una crisi, ma che è possibile trovare benefici in alcuni semplici rimedi: parlare con le persone di cui ci fidiamo, cercare informazioni solo su fonti attendibili (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, OMS), non consultare in modo ossessivo i social o i canali che presentano scenari catastrofici. È bene mantenere uno stile di vita sano (non fumare, non bere), anche dovendo stare a casa e continuare a sentire gli amici e la famiglia per telefono o per mail.

Lo stress nei bambini

L'OMS sottolinea come anche i bambini possano essere colpiti dallo stress in questo periodo, essere più agitati, inquieti ed insistenti nelle loro richieste. Il suggerimento è quello di rassicurarli, di dare loro quella carezza in più, di offrire ascolto e dare spiegazioni.

"I bambini possono rispondere allo stress in diversi modi - sottolinea l'OMS - come essere più insistenti, ansiosi, arrendevoli, arrabbiati, oppure essere agitati, bagnare il letto ecc. Rispondi alle loro reazioni appoggiandoli, ascolta le loro preoccupazioni e dai loro più amore e attenzione. Cerca di tenere i bambini accanto a te, per quanto possibile. Falli giocare e rilassare".

In caso di separazione, ad esempio per ricovero in ospedale, l'OMS suggerisce di stabilire comunque contatti regolari con i bambini, anche per telefono, e di rassicurarli fornendo spiegazioni chiare con linguaggio adatto alla loro età: ad esempio, la mamma, il papà, o altra persona della famiglia, potrebbero iniziare a non sentirsi bene e potrebbero andare in ospedale per un po' di tempo.