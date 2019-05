Gli studenti del Sant'Andrea si rimboccano le maniche: la donazione del sangue diventa "contagiosa"

Non sono ancora medici ma già si impegnano per salvare vite. Gli studenti del Sant'Andrea, sede della facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, hanno scelto di rispondere all'appello dell'azienda ospedaliero-universitaria per garantire la pronta disponibilità di unità di sangue, essenziali per poter effettuare trasfusioni e interventi chirurgici.

La donazione del sangue degli studenti del Sant'Andrea

I futuri medici si sono rimboccati le maniche, non solo in senso figurato, diventando donatori: già centinaia le adesioni per aiutare il servizio trasfusionale del nosocomio capitolino ad affrontare una tematica, quella delle scorte di sangue, che nel Lazio è sempre emergenziale.

Martellante la campagna di sensibilizzazione tra i banchi, ad iniziare dai docenti, con il tam tam solidale a correre tra gruppi di WhatsApp e social.

E' nato così anche un gruppo Facebook degli studenti che funge da fonte di informazione e promozione, ma anche piattaforma per la gestione interna di un calendario di donatori: auto-organizzandosi, i ragazzi assicurano presenze giornaliere presso il Servizio trasfusionale di via di Grottarossa.

Un calendario di donatori: così si sono organizzati i futuri medici

"L'idea dietro la fondazione del gruppo è molto semplice: data la continua emergenza sangue che il nostro ospedale deve affrontare, lo scopo è quello di mettere in piedi una piccola e pratica organizzazione per dare un contributo come studenti e futuri medici per risolvere il problema" - scrivono i ragazzi chiamando a raccolta tutti coloro che soddisfino le condizioni per donare, sia neofiti che donatori abituali.

"La speranza è quella di creare una macchina che si autolimenti, dove chi viene accompagnato passi ad accompagnare la volta successiva, in modo da poter riproporre future calendarizzazioni".

Donatori di sangue: il Sant'Andrea chiama a raccolta

"Forti del successo dell’iniziativa e della collaborazione con il Direttore della UOC SIMT del Sant’Andrea, Stefania Vaglio, e con l’Associazione Adspem, gli studenti sono già all’opera per condividere il calendario del turno di donazione con amici, colleghi e specializzandi" - hanno fatto sapere dal Sant’Andrea fieri dell'azione decisa degli studenti e dei professori.