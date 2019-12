Percorsi per assicurare le migliori cure a donne con tumore mammario: l'incontro al Gemelli

La Rete dei Percorsi dedicati al Tumore mammario è l’argomento dell’evento formativo in programma, giovedì 12 dicembre, dalle ore 9.00 alle 14.30, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Aula 706 – 7° piano).

La rete dei percorsi assistenziali per donne con tumore mammario

Pochi ambiti della medicina sono riusciti come la lotta al cancro a vincere tante battaglie: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla terapia alla riabilitazione, sempre più integrate e personalizzate.

La sfida è oggi soprattutto organizzativa: integrare trattamenti efficaci, che hanno migliorato speranza e qualità di vita delle persone assistite con modalità di presa in carico globali, integrate e umanizzate, con risultati misurabili e confrontabili con standard di eccellenza nella cura. Soprattutto, una più diffusa responsabilizzazione di manager, clinici, pazienti e dei loro familiari secondo logiche di percorso. Tutto ciò allo scopo di misurare e premiare in ottica valuebased le eccellenze, sempre più cliniche e organizzative, come previsto anche dalle recenti regole di accreditamento delle strutture ospedaliere del Dm 70/2015, cui si stanno ispirando gradualmente le scelte regolatorie regionali ed aziendali.

L'incontro al Policlinico Gemelli

“L’incontro nasce - spiega il Responsabile Scientifico, Antonio Giulio de Belvis, Direttore UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS – dalla collaborazione tra il Policlinico Gemelli e l’ASL Roma 1 con l’obiettivo di far confrontare clinici e manager delle 5 Breast Unit della rete aziendale dedicata alla persona con tumore mammario, strutture dove vengono assistite ogni anno, soltanto contando gli interventi chirurgici, oltre 2.200 persone, nella stragrande maggioranza donne con regole di integrazione e migliori esperienze per garantire tempestività, appropriatezza e risultati attesi dell’assistenza”.

“La persona con tumore mammario richiede una presa in carico globale, dallo screening all’eventuale follow up.Non possiamo fornire assistenza senza essere in rete, ognuno secondo le proprie capacità e competenze. Con la ASL Roma1 abbiamo definito una rete con regole organizzative ed assistenziali definite, in cui i percorsi di cura di ogni struttura(quello del Gemelli nacque sei anni fa insieme alla Breast Unit), possano integrarsi. Questo fornisce certezza ai professionisti e a tutti gli attori del sistema sanitario e migliori terapie ai pazienti", afferma il professore Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Dopo gli interventi introduttivi di Giovanni Scambia, Ordinario di Clinica Ostetrica e Ginecologica all’Università Cattolica e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,diAndrea Cambieri, direttore sanitario del Gemelli e di Mauro Goletti, direttore sanitario aziendale ASLRoma1, Luigi Pinnarelli, del Servizio Sanitario della Regione Lazio, illustrerà: “I dati del tumore della mammella. A seguire esperti dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1:Rita Lucchettied EsterZantedeschi,presenteranno la rete aziendale dedicata alla persona con Tumore mammario,Rosella Stella illustrerà lo screening.

Nella seconda parte dell’incontro,alle ore 11.30, è prevista una Tavola Rotonda, moderata da Antonio Giulio de Belvis, R. Lucchetti, edEsterZantedeschi.Partecipano i referenti dell’Azienda Policlinico Umberto I, Massimo Monti, dell’AO San Giovanni Addolorata, Lucio Fortunato, dell’AOU Sant’Andrea, Patrizia Pellegrini, dell’Ospedale S. Giovanni Calibita Isola Tiberina FBF, Patrizia Frittelli e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Riccardo Masettie dell’ASL Roma 1,Maria Alessandra Mirri.

A GiampaoloTortora, Direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS sono affidate le conclusioni dell’incontro, rispondendo alla domanda: “Quali modelli organizzativi di Cancer Center per garantire al meglio nella rete assistenza formazione e ricerca?”.

Alle ore 14.30, seguirà la descrizione del PDTA dedicato alla persona con tumore mammario con visita presso di reparti di BreastCancer Unit e Gemelli Advanced RadiationTherapy (Gemelli ART) presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS diretti rispettivamente dai professoriRiccardo Masetti e Vincenzo Valentini.