Come trovare un pediatra nel weekend e nei giorni festivi

In tutte le famiglie con bambini piccoli può capitare di avere bisogno di un pediatra nel weekend o nei giorni di festa. Febbre alta, strane bolle o macchie sul corpo, vomito, spossatezza: tanti i sintomi che possono portare preoccupazione nei genitori e necessità di rivolgersi ad uno specialista.

Se non si ha un pediatra di fiducia, disponibile al telefono in qualsiasi momento, però, come fare? Salute Lazio da diverso tempo ha attivato un servizio nel finesettimana e nei giorni festivi e pre-festivi.

Pediatra nel fine settimana, il servizio di Salute Lazio

I cittadini del Lazio possono avere assistenza pediatrica anche nel weekend e nei giorni festivi dalle 10 alle ore 19 e nei pre-festivi dalle 14 alle 19. Un servizio che, dopo una fase iniziale di sperimentazione, è diventato stabile e accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dalla ASL di appartenenza.

I pediatri negli ambulatori sonoo collegati con i sistemi informativi sanitari regionali per poter così condividere le informazioni.

I presidi aperti nei weekend e nei giorni festivi e pre-festivi

E' possibile rivolgersi a pediatri durante weekend, festivi e prefestivi presso i seguenti ambulatori pediatrici:

Via Frà Albenzio,10 - Roma (presso Casa della Salute Prati-trionfale)

Via Nicolò Forteguerri, 4 - Roma (presso Casa della Salute Santa Caterina Della Rosa)

Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - Ostia (presso Casa della Salute di Ostia)

Via Lampedusa, 23 - Roma (presso Poliambulatorio Montesacro - Talenti)

Via Camillo Sabatini snc - Roma (presso Poliambulatorio EUR - Laurentino - Torrino)

Via della Tenuta di Torrenova,138 - Roma (presso Casa della Salute)

Via degli Esplosivi, 9 - Colleferro (Roma)

Viale Lionello Matteucci, 9 - Rieti (presso Poliambulatorio)

Via Enrico Fermi, 15 - Viterbo (presso la Cittadella della Salute)

Viale Mazzini (ex Ospedale Umberto I) - Frosinone

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.salutelazio.it/