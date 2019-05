Il "Padel" incontra la salute: giornata di prevenzione con i medici del Policlinico Umberto I

Domenica 9 giugno dalle ore 10 alle ore 18, l'Area Sporting Club di Roma ospiterà una giornata di Prevenzione gratuita patrocinata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.

'Il Padel, lo Sport del momento', incontra la salute grazie all'iniziativa dell'associazione culturale Capire per Prevenire. Una equipe di medici dell'Azienda Policlinico Umberto I, coordinati da Stefano Arcieri, sarà a disposizione per visite ed esami strumentali completamente gratuiti.

Visite gratuite per ernia inguinale e tumore della mammella

In particolare saranno presenti specialisti dedicati a due patologie estremamente diffuse: L'ernia Inguinale e il Tumore della Mammella; quest'ultima verrà trattata da specialisti afferenti alla Breast Unit del Policlinico, guidati da Massimo Monti. Durante la giornata avrà luogo una competizione di Padel che vedrà scendere in campo le migliori giocatrici e i migliori giocatori italiani affiancati da Padeliste e Padelisti che si aggiudicheranno la partecipazione attraverso un form sul sito web padelesalute.it . All'interno della manifestazione un gruppo di ragazzi dell'Associazione A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down) giochera' a Padel con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

"Padel e Salute: la Sfida. È proprio su questo slogan che si fonda l'importanza della nostra sfida quotidiana. La piu' importante e' il mantenimento di una buona salute che solo con una corretta e continua prevenzione puo' essere assicurata- dichiara Stefano Arcieri, promotore dell'iniziativa- infatti, non mi stancherò mai di ripetere che la prevenzione e' la medicina piu' efficace".

"Ho sin da subito sposato l'iniziativa perché sono sempre stato convinto che il benessere, quello vero, si raggiunga coniugando lo sport alla prevenzione, un legame imprescindibile e indissolubile", fa presente Silvio Toriello, amministratore dell'Area Sporting Club. "È per questo motivo che ben venga nel nostro centro sportivo 'Padel e Salute: la Sfida'. Il Padel e' uno sport nato per caso a fine degli anni '60 che, da pochi anni, sta sempre piu' entusiasmando migliaia di uomini e donne in tutta Italia", spiega Silvia Sequi, fondatrice, assieme a Sara Pasquot di Padel Nostro e nello staff organizzativo dell'evento. "Divertente, di rapido apprendimento e di forte aggregazione, il Padel sta riscuotendo un successo senza precedenti, risultando lo sport con il tasso di crescita piu' alto".