L'Ossigeno ozono terapia contro il mal di schiena: dove farla a Roma

Il mal di schiena accomuna numerose persone di tutte le età ed è, addirittura, la prima causa di assenza dal lavoro. Quello che, più scientificamente, è chiamato dolore cervico-dorso-lombare, infatti, è tra le patologie più diffuse, diverse possono esserne le cause e può limitare la vita quotidiana di persone anziane ma anche giovani.

Chi fa una vita particolarmente sedentaria, chi sforza in maniera errata muscoli, nervi, ossa, articolazioni, chi va a gravare sulla colonna vertebrale (come nel caso di donne incinte o di persone sovrappeso) spesso può arrivare ad avvertire sensazione di dolore a livello della schiena o del collo che, nella fase acuta, può risultare invalidante per la salute.

Mal di schiena, come curarlo

Spesso, il mal di schiena e il mal di collo vengono curati con anti-infiammatori o analgesici, a volte, però, questo non basta e - allora - è necessario rivolgersi ad uno specialista, per verificare le ragioni di quell'infiammazione cronica. Il dolore acuto e costante potrebbe essere generato dalla compressione di un'ernia discale, dalla compressione di osteofiti prodotti dall’artrosi o da altre ragioni che starà all'osteopata o al fisioterapista individuare.

Utili possono essere sedute di fisioterapia, massaggi o altre manipolazioni eseguite da esperti del settore, ma un'altro rimedio assolutamente efficace è l'Ossigeno Ozono Terapia.

Cos'è l'Ossigeno Ozono terapia

L'ossigeno ozono terapia utilizza i benefici effetti dell’ozono per scopi terapeutici; l’obiettivo del trattamento consiste nell’aumentare la quantità disponibile di ossigeno o dei suoi radicali, attraverso l’introduzione di ozono nel corpo. La somministrazione avviene con diversi metodi e con concentrazioni diverse di ozono in ossigeno.

L’Ossigeno ozono terapia può essere impiegata in numerose patologie, poichè differenti vie di somministrazione (locali e generali) e diverse concentrazioni di ossigeno in ozono portano differenti effetti terapeutici.

