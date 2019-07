Morso del ragno violino, tutto quello che è bene sapere

Il ragno violino, anche chiamato Loxosceles rufescens, è un insetto del quale si parla sempre di più a causa del suo morso velenoso. Ha questo nome, perché il suo corpo è caratterizzato da una particolare macchia a forma di violino che lo fa distinguere dagli altri ragni. Tra le sue caratteristiche, inoltre, c'è un colorito marrone tendente al giallo e le dimensioni, mai ai di sopra di 10 millimetri.

Un piccolo esserino che, però, può rivelarsi molto pericoloso per l'uomo. Solitamente si trova in solai, nelle crepe del muro, fra le pietre, dietro ai battiscopa e in tutti quei luoghi dove può stare indisturbato. Esce, solitamente, durante il periodo estivo, quando fa caldo. Di per sé non è un insetto aggressivo, a meno che non venga infastidito e si senta lui stesso in pericolo. Il ragno violino, infatti, morde per difendersi, perché ha paura degli esseri umani.

Il morso del ragno violino

Anche gli uomini, però, temono questo piccolo ragno giallognolo, perchè il suo morso è molto velenoso e può avere conseguenze letali. I primi sintomi compaiono, solitamente, dopo qualche ora dal morso o entro due giorni dalla puntura. I sintomi del morso del ragno violino sono differenti:

irritazione

arrossamento

gonfiore

comparsa di eritemi

bruciore e formicolio

prurito

dolore di tipo urente

gonfiore e arrossamento

prurito

bruciore e formicolio

diminuzione della sensibilità nell'area colpita

febbre alta

nausea e vomito

brividi

mialgia e artralgia

mal di testa

emolisi e trombocitopenia

Nel caso in cui alcuni di questi sintomi si presentino, meglio rivolgersi subito ad un pronto soccorso, ad una farmacia, ad una guardia medica, che possa offrire assistenza e consigliare il da farsi. A volte sono necessari farmaci analgesici, oppioidi, farmaci corticosteroidi, antistaminici o, addirittura, trattamento chirurgico.

Cosa fare in caso di morso del ragno violino

Ci sono degli accorgimenti che ognuno può avere se viene morso da un ragno violino:

lavare bene la ferita con acqua e sapone

non utilizzare disinfettanti aggressivi

comprimere l'area che è stata morsa

non incidere ne provocare abrasioni al morso

controllarsi e verificare la comparsa di alcuni dei sintomi sopra elencati

consultare un medico nel caso in cui i sintomi persistano

Si può evitare il morso del ragno violino?

Ci sono, inoltre, dei suggerimenti che vogliamo darvi per prevenire il morso del ragno violino: