Come trovare un medico di famiglia nel fine settimana e nei festivi

Può capitare a tutti di avere necessità di un medico di famiglia nel fine settimana o nei giorni di festa (e prefestivi). Non per tutto - fortunatamente - è necessario andare al pronto soccorso, infatti. A volte si vuole consultare uno specialista per una ferita superficiale, una puntura d'insetto, disturbi urologici, congiuntiviti e altro.

Per rispondere a tali esigenze, da qualche tempo, Salute Lazio ha attivato un servizio particolare presso gli Ambulatori di Cure Primarie. Si tratta di quei punti istituiti per dare risposte appropriate ai bisogni dei cittadini e per migliorare la fruibilità delle risorse sanitarie.

Quando recarsi presso un ambulatorio di Cure primarie

Gli ambulatori di Cure primarie offrono assistenza sanitaria per tutti i cittadini a prescindere dalla ASL di appartenenza, per le seguenti prestazioni:

Ferite superficiali che non necessitano di sutura, medicazioni,rimozione punti di sutura, sindromi influenzali,infiammazione delle vie respiratorie, controllo pressione

Punture d’insetto senza reazioni, rash cutaneo, orticaria,dermatiti superficiali, verruche, micosi, foruncoli, eritemasolare, malattie esantematiche, ustioni di primo grado

Malattie gastroenterologiche, stipsi cronica, emorroidi

Disturbi urologici

Congiuntiviti, patologie delle palpebre e degli occhi

Sintomi osteo-muscolari non traumatici

Otiti, riniti, faringo-tonsilliti, stomatiti, gengiviti, afte

Infezioni vie urinarie, colica renale addominale, sostituzione di catetere vescicale

PRESTAZIONI PEDIATRICHE SOLO PER I BAMBINI SOPRA I SEI ANNI

Quando sono aperti gli ambulatori di Cure primarie

Gli ambulatori di cure primarie sono aperti sabato, domenica, festivi dalle 10 alle 19 e prefestivi dalle 14 alle 19. Per maggiori informazioni: https://www.salutelazio.it/

L'elenco degli ambulatori di Cure primarie nel Lazio