"I diti in pasta", workshop e laboratori su cibo e salute per tutta la famiglia

Sabato 28 e domenica 29 settembre torna presso lo Spazio Eventi Tirso nel cuore del quartiere Pinciano - Salario, la IV edizione de I Diti in Pasta, la manifestazione che mira a promuovere nelle famiglie una sana cultura del cibo in maniera divertente e consapevole.

I Diti in pasta, la manifestazione

Organizzata per la prima volta nel 2015 dall’omonima associazione, I Diti in Pasta quest’anno è patrocinata dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Anche il Comitato Provinciale UNICEF di Roma aderisce con piacere all’iniziativa e per farlo sceglie di promuovere con una serie di laboratori e buone pratiche, tra cui una raccolta fondi contro la malnutrizione infantile, l’imminente ricorrenza della Festa dei Nonni.

Grazie ad un ricco programma di workshop, incontri, laboratori e dimostrazioni, l’evento affronterà quest’anno non solo il tema dell’alimentazione ma del benessere in generale, toccando altre tematiche importanti come lo sport, la lettura, la prevenzione, il rapporto con la natura. Adulti e bambini sono invitati a partecipare insieme alle attività: in questo modo l’associazione vuole contribuire al consolidamento del legame tra genitori e figli, creando preziose occasioni di gioco comune in cui tutta la famiglia è chiamata a condividere le emozioni della giornata.

I laboratori per bambini

Per quanto riguarda i bambini, l’apprendimento passerà come sempre attraverso il gioco e l’attività manuale. Per i laboratori di cucina, note realtà della ristorazione e della didattica romana si mettono al servizio dei più piccoli per imparare cucinando: tra queste si alterneranno Pastificio Secondi per la pasta fresca, Romana Lieviti per pane, pizza e dolci, Bimby® Vorwerk per impasti e cotture, Gelateria Fassi per il gelato. Seguiranno numerosi laboratori di degustazione e showcooking in cui i adulti e piccini saranno guidati alla scoperta di sapori e abbinamenti da realtà come Integrow Cucina Naturale e l’oleoteca Sapord’olio.

L’ampia location sarà suddivisa per aree tematiche: per quanto riguarda la natura e l’educazione ambientale saranno protagonisti l’Associazione The Farmer Roma e l’Azienda Agricola Montecchia, con laboratori su orto, coltivazioni aromatiche, giardinaggio e apicoltura.

I laboratori esperienziali saranno molti, come ad esempio quelli che uniscono inglese e manualità a cura della scuola Kids&Us, e lo yoga e i mandala per bambini a cura dell’Associazione Mamme & the City. Quest’ultima sarà protagonista di numerosi incontri dedicati ai genitori che spazieranno dallo sport prima e dopo il parto all’alimentazione in gravidanza, passando dall’autosvezzamento alla compilazione del menu settimanale per tutta la famiglia: inoltre metterà a disposizione uno Spazio Baby dedicato ai più piccoli.

Nell’area dedicata allo sport, il Club Scherma Roma consentirà a tutti i bambini di avvicinarsi al meraviglioso e ancora in parte inesplorato mondo della scherma, indossando la maschera e impugnando il fioretto, per imparare a tirare insieme agli sportivi qualche colpo vincente.

Presso lo spazio affidato alla Libreria del Sole, imperdibile, nella giornata di sabato, lo spettacolo di teatro Kamishibai a cura dell’Associazione Il CAAmaleonte.

Il pomeriggio del sabato avrà anche un ampio spazio dedicato ai genitori, in primis con la presentazione del libro edito da Sperling&Kupfer Libera i talenti del tuo bambino di Francesca Valla: insegnante di scuola primaria, counselor, esperta educational sui media, volto noto del programma “S.O.S. Tata” ma soprattutto mamma, sarà protagonista di una interessante occasione di confronto e dialogo con genitori, educatori ma anche nonni e zii, senza dimenticare i bambini stessi, chiamati a partecipare attivamente all’incontro. Come possiamo noi genitori riconoscere i talenti di nostro figlio? Cosa possiamo fare per aiutarli a esprimerli al meglio, a coltivarli e a trarre felicità dalle loro passioni? A queste e altre domande risponderà Francesca – il cui intervento sarà moderato da Marco Di Buono – con i suoi consigli che mirano a stimolare l’empatia, il coraggio e l’ascolto nel complesso ma stimolante rapporto con i propri figli, al fine di riconoscerne e valorizzarne l’unicità.

Workshop sull'alimentazione

A seguire, sempre con la preziosa moderazione di Marco Di Buono, workshop sull’alimentazione dedicato agli adulti, con la partecipazione del Dott. Domenicantonio Galatà, Presidente Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, il Dott. Umberto Scognamiglio, Nutrizionista CREA - Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione e del Dott. Andrea Leto, Direttore Sanitario IZSLT.

Gradita ospite della giornata di sabato anche Natalia Cattelani con il suo showcooking ispirato da una delle ricette del suo libro Le torte salate di casa mia edito da Rai libri.

Anche lungo la giornata di domenica si susseguono altri laboratori di cucina, di giocoleria come quello della Cooperativa Sociale Onlus Comici Camici, di handycraft, letture animate, degustazioni ma anche workshop a tema tecnologico come quello organizzato dall’Associazione Officine fEASYca. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana curerà la sezione scientifica dedicata ai bambini: laboratori sull’utilizzo del microscopio e incontri dedicati agli amici a quattro zampe.

Durante tutto l’evento non mancheranno brevi seminari dedicati i genitori inerenti ai temi dell’alimentazione consapevole, ma anche all’educazione finanziaria e al risparmio a cura di Fineco, alla crescita coordinativa e muscolare del bimbo a cura di FisioLab3.

Per chi non ha mai avuto modo di assistere alle principali manovre di disostruzione pediatrica, la Croce Rossa è felice di svolgere delle dimostrazioni gratuite sia sabato che domenica, per insegnare tutte le procedure atte alla liberazione delle vie aeree di un bambino o di un adulto da un corpo estraneo.

Sempre nell’ambito della prevenzione e sempre presso lo stand della Croce Rossa, sarà presente la Protezione Civile con un intervento del dott. Mario Barbani che mira a sensibilizzare i bambini sui temi della cura dell’ambiente e del territorio.

Spazio anche alla cucina gluten free grazie alla presenza di Isabella Vendrame, psicologa e food coach che guiderà grandi e piccoli nella creazione di una gustosa merenda.

Area Food

L’area food è a disposizione di tutti i partecipanti entrambe le giornate con tre partner d’eccezione: Pizza &Mortazza, Pret-à-Polpett e GriciaRoad®: pizza ripiena, polpette al sugo, paste fresche espresse e artigianali, per una pausa piacevole e rigenerante. Per i più golosi non mancherà il gelato grazie a GiroGelando.

Tutte le informazioni, i prezzi, il programma dettagliato e le modalità di prenotazione dei laboratori sono disponibili sul sito www.iditiinpasta.com.

È possibile acquistare i biglietti per i workshop su Evenbrite, su Groupon a costo ridotto fino al giorno 26 settembre, o direttamente in loco i giorni dell’evento.

Orari evento: sabato 12-20, domenica 10-18. Ingresso a pagamento.

SET: Spazio Eventi Tirso