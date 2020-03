Roma: consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci per tutti, nel mese di marzo, con LloydsFarmacia

A Roma, per tutto marzo, il servizio di consegna gratuita a domicilio sarà disponibile, presso 2 LloydsFarmacia, insieme al servizio di ‘fast track’, dedicato a ‘saltare le code’ e a contribuire ad evitare affollamenti in farmacia. L’iniziativa congiunta LloydsFarmacia-Bayer Italia, è prorogata ed estesa a tutta la cittadinanza su 133 farmacie Lloyds a livello nazionale, in una fase in cui la diffusione del Coronavirus porta a confermare e a rinnovare il proprio sostegno, impegno e servizio alla popolazione, giorno per giorno