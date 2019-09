Previeni il Cheratocono: screening gratuito della patologia oculare

Dal 10 settembre all'11 ottobre, 16 città italiane - Roma compresa - aderiscono alla campagna di prevenzione e diagnosi del cheratocono.

Cos'è il cheratocono

Il cheratocono è una patologia oculare che può portare alla cecità: causa l’assottigliamento e la deformazione della cornea, può esordire fin dalla pubertà e se non immediatamente diagnosticato è difficilmente curabile, se non con un trapianto di cornea. Le cause del cheratocono non sono ancora chiare, ma vi è un certo grado di familiarità.

La campagna

Se vuoi indagare, perché credi di soffrire di cheratocono, o se hai casi di cheratocono tra familiari, puoi prenotare il tuo screening gratuito selezionando la città più vicina a te. Lo screening è dedicato a pazienti di età compresa fra i 15 e i 35 anni che non abbiano mai avuto diagnosi di cheratocono.

Lo screening a Roma

Nel Lazio aderisce alla Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi del cheratocono Il Policlinico Gemelli. Sul sito curagliocchi.it è possibile scegliere la data e l'ora, consultando il calendario e i giorni disponibili (segnalati in colore azzurro). Se i giorni sul calendario sono tutti di colore grigio, il centro selezionato ha esaurito le proprie disponibilità.

Per maggiori informazioni: https://curagliocchi.it/