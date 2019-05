Weekend in rosa a Castel Romano Designer Outlet: screening senologici gratuiti

Castel Romano Designer Outlet ha scelto per il secondo anno consecutivo di sostenere Komen Italia per la lotta contro i tumori al seno, dedicando un intero weekend in rosa alla salute delle donne. La carovana della prevenzione farà tappa nel centro McArthurGlen della Capitale venerdì 10 e sabato 11 maggio per offrire screening senologici gratuiti su prenotazione, grazie all'ausilio dell'Unità Mobile di mammografia di Komen Italia.

Screening senologici gratuiti a Castel Romano

A supporto, per tutto il week end il Centro McArthurGlen sarà interamente vestito in rosa: acquistando prodotti di questo colore simbolico, esposti nelle vetrine dei negozi di Castel Romano Designer Outlet, sosterremo Komen Italia per la lotta contro i tumori al seno. Rosanna Banfi, madrina delle donne in rosa di Komen Italia, sarà ospite di Castel Romano Designer Outlet per la giornata inaugurale di venerdì 10 maggio.

Sostenere la prevenzione femminile è una scelta importante che il Designer Outlet di Roma dedica alle moltissime donne che vivono Castel Romano ogni giorno: se il 67% del personale dei punti vendita e il 70% dei dipendenti di Castel Romano è donna, sono donne più della metà dei visitatori del Centro. “Abbiamo scelto di sostenere la prevenzione perché crediamo fortemente nel progetto di Komen Italia, che lavora da anni con serietà per tutelare la salute delle donne, coinvolgendole in prima persona”, ha dichiarato Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet.

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista.

Come prenotare lo screening gratuito

Per partecipare allo screening è necessario prenotarsi qui:

https://www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-castel-romano/novita/race-for-the-cure/

Ad oggi la Carovana della prevenzione di Komen Italia ha ha percorso 20mila km in 14 regioni italiane, per 153 giornate di prevenzione e 15.390 prestazioni cliniche e diagnostiche.

Durante il weekend in rosa a Castel Romano Designer Outlet sarà possibile iscriversi alla Race for the Cure Roma, tappa principale della più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.