Nasce Arsbiomedica, la clinica d'eccelenza e all'avanguardia di Roma nord

Immersa nel cuore di Vigna Clara nasce Arsbiomedica, clinica privata di eccellenza: centro specializzato nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento di ogni patologia.

A Vigna Clara nasce Arsbiomedica

Arsbiomedica è in via Luigi Bodio, a due passi da Corso Francia. L’edificio in cui ha sede oggi la clinica ospitava in origine Villa Flaminia, un’ottima clinica negli anni ’60. Dopo un periodo di inattività, nel 2010 la vecchia clinica ha cambiato proprietà: da li la ristrutturazione completa con l’obiettivo di riguadagnare un ruolo di leadership all’interno delle strutture sanitarie private della Capitale.

Ispirati a un nuovo stile, sobrio e luminoso, gli spazi sono stati razionalizzati per assicurare la massima efficienza. Il grande complesso di Arsbuomedica è il primo a Roma ad essere adeguato alle nuove normative antisismiche, all’avanguardia per il contenimento dell’impatto ambientale e nella building automation.

La clinica è attrezzata con le apparecchiature più moderne. Ma oltre che per la sua avanzatissima dotazione tecnologica, Arsbiomedica si distingue per l’alto profilo professionale e umano della sua equipe. “Perché – spiega la proprietà, il gruppo Guarnieri - Arsbiomedica è un centro dedicato alla salute, ma soprattutto alla persona”.

Modello di innovazione

“Arsbiomedica nasce dall’esperienza della clinica Arsmedica, un punto di riferimento per efficienza ed affidabilità nel campo dell’assistenza sanitaria privata romana. Un modello di innovazione che Arsbiomedica conferma, mutuandone gli altissimi standard anche nella cura e nell’accoglienza”.

Dalla sinergia fra le due strutture nasce il “Progetto Salute”, un sistema integrato che assicura ai pazienti un’assistenza completa e risponde a tutte le esigenze che procedono e accompagnano il percorso di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

La riabilitazione: fiore all'occhiello di Arsbiomedica

E’ proprio quest’ultima ad essere uno dei fiori all’occhiello di Arsbiomedica. “Qui possiamo offrire spazi bellissimi ma soprattutto personale competente: stiamo cercando e abbiamo già selezionato i migliori professionisti del settore. La nostra particolarità è quella di avere un’offerta molto vasta e particolare, quasi unica: quella legata alla riabilitazione neurologia, la riabilitazione dell’età evolutiva, la riabilitazione in piscina per i pazienti disabili sia neurologici che ortopedici, un’ottima riabilitazione cardiologica perché quella è il futuro, oltre alla parte oncologica” – ha spiegato a Romatoday la dott.ssa Laura Marchetti di Arsbiomedica.

Reparti, visite specalistiche e servizi

Ma non solo. Nella clinica sono possibili anche visite specialistiche: dalla cardiologia alla neurochirurgia e poi ancora ortopedia, pediatria, reumatologia, dietologia e ginecologia solo per citarne alcune. Tra i reparti, oltre a quello di degenza per le specializzazioni presenti, anche il reparto di assistenza intensiva; reparto operatorio; di diagnostica per immagine; fisioterapia e riabilitazione con palestra, piscina e percorso vascolare. In Arsbiomedica a Vigna Clara pure un laboratorio di genetica medica, possibili day hospital e interventi ambulatoriali. Prevista l’assistena domiciliare. “Ogni attività – specificano dalla clinica – è disponibile 24 ore su 24”.

“Ospitalità, discrezione, scrupolosità e umanità si coniugano alla perfezione con le nuove possibilità offerte dalla tecnologia medica più avanzata. Arsbiomedica affronta ogni patologia con il massimo rigore scientifico e pone altrettanta attenzione alla gestione dei rapporti umani, entrambi fattori fondamentali nel percorso di cura”.

Un nuovo arrivo importante nel panorama sanitario di Roma, ma anche punto di riferimento culturale sul territorio: nelle sue sale infatti si tengono corsi, presentazioni e attività di intrattenimento dedicate agli ospiti ma aperte pure al pubblico.