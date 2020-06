E' allergia o Covid? Le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità

Come distinguere i sintomi dell’allergia stagionale dai sintomi del COVID19? In molti se lo stanno chiedendo in questo periodo, e le indicazioni per capire cosa è meglio fare e quando - eventualmente - allarmarsi, arrivano direttamente dall'Istituto Superiore di Sanità.

Nel periodo primaverile è normale che insorgano o si acuiscano i tipici sintomi delle allergie respiratorie, quali la rinite, la congiuntivite e l’oculorinite che possono essere confusi con i sintomi del COVID19. L'ISS indica cosa fare in caso di dubbi.

Contattare sempre il medico di medicina generale o il medico specialista di fiducia

Se non hai mai sofferto di allergie respiratorie, ma hai sintomi tipici (rinite, congiuntivite, oculorinite).

Se sei un paziente allergico e la terapia abituale non attenua i tuoi sintomi, oppure se ai tuoi sintomi si aggiunge la febbre.

Se hai sintomi dell’allergia o dell’asma bronchiale allergica.

Se hai anche solo uno dei sintomi allergici e/o se hai la febbre.

Non ti affidare alla ricerca sul web per capire se tu e/o un tuo famigliare, anche un bambino, state soffrendo di disturbi legati ad una allergia o se avete sintomi che sono legati al COVID19.

Puoi consultare i siti delle società nazionali dei medici specialisti per le malattie allergiche e le associazioni dei pazienti in cui sono indicati anche i numeri verdi.

Per avere informazioni dirette ti ricordiamo che sono attivi anche i numeri utili 1500 del Ministero della Salute, il 112 o i numeri regionali

I consigli in caso di allergia