Palestre a Roma: abbonamenti a prezzi scontati per ripartire in sicurezza

Ripartire all'insegna del movimento, del benessere del corpo e della mente, ma in sicurezza. Dopo i mesi di lockdown le palestre hanno riaperto con nuove regole e soluzioni ad hoc per offrire il meglio agli abbonati, eliminando paure e rischi.

Ecco allora le migliori offerte in palestre della Capitale per tornare a prendersi cura di se stessi, anche in vista della vicinissima prova costume.

Heaven

Le palestre Heaven propongono un abbonamento open che comprende abbonamento Gold All Inclusive open valido per Sala Pesi, Corsi Fitness, Piscina e SPA che potrà essere attivato in qualsiasi momento entro 3 mesi dalla data di acquisto. I 12 mesi dall'abbonamento cominceranno a decorrere dal momento dell'attivazione. L'abbonamento è comprensivo di quota d'iscrizione di 59€ ed è attivabile in 6 diversi centri Heaven Group.

Somalia Sport Club

Da Somalia Sport Club l'abbonamento annuale in palestra è scontato del 38% e comprende accesso libero a sala pesi, nuoto libero e centro benessere. I voucher possono essere acquistati solo in caso di nuova affiliazione, cioè da utenti che non sono attualmente soci di Somalia Sport Club.

Icon, abbonamento annuale in palestra

Le strutture Icon palestre propongono un unico abbonamento con, 4 palestre a disposizione per il tuo allenamento, scontato del 50%. L'abbonamento nelle sedi di Barberini, Prenestina, Tiburtina, Nuovo Salario comprende accesso libero alla sala pesi, accesso alla piscina con nuoto libero, accesso ai Corsi Fitness, lezioni di AquaGym, aqua circuit, sala cardio isotonica, programmi di allenamento su App e connessione diretta con il trainer, sala hard box e altro ancora.

Fit And Go - Pacchetti EMS E VacuFit

Due pacchetti proposti da Fit and Go, per ripartire in sicurezza. Un nuovo modo di concepire il fitness grazie alle tecnologie EMS e VacuFit. Primo pacchetto da 4 Sedute EMS + 4 Sessioni VacuFit e iscrizione annuale, secondo pacchetto da 8 Sedute EMS + 8 Sessioni VacuFit e iscrizione annuale scontati del 37%. L'offerta è valida per le sedi di Roma Fleming e Roma Parioli.

Monteverde Club E Monteverde Lab

Monteverde Club e Monteverde Lab propongono abbonamenti annuali a prezzi convenienti. Un primo abbonamento annuale Club Superior e un Abbonamento Annuale Bio Circuit entrambi scontati del 37%. Accesso a sala pesi, corsi fitness, nuoto libero, piscina estiva, zona wellness (bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale), campi da tennis, pista running, campi beach.

Abbonamento annuale Club Urbani

Il Club Urbani propone abbonamento annuale scontato del 40% che comprende open sala pesi più corsi. Un'offerta riservata a nuovi affiliati, ossia ad utenti che non sono attualmente soci della palestre. Inclusa la tassa di iscrizione nel prezzo dell'abbonamento. L'abbonamento è valido per un anno a partire dalla data di iscrizione.

