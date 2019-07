Le migliori palestre con piscina a Monteverde

Dopo avervi portato alla scoperta delle palestre con piscina di Centocelle e dintorni, oggi ci concentriamo sulla zona di Monteverde, per disegnare una mappa completa delle palestre che offrono sale per attività "a terra" e piscine per corsi di nuoto (libero o con istruttore), sport acquatici e lezioni di fitness in acqua.

Monteverde Club

Non la classica palestra, ma una realtà al confine con Monteverde, in zona Portuense, dove fare sport (al chiuso, all'aperto e anche in acqua) e rilassarsi in una struttura che mette a disposizione dei clienti tutti i comfort. Sale interne, campi e spazi esterni, ambiente curato, pulito, rilassante e immerso nel verde sulla Valle dei Casali. Un club perfetto per chi vuole trovare tutto in un'unica struttura: dalla sala pesi ai corsi di tonificazione, dalla danza del ventre al functional training e alla ginnastica posturale di gruppo. E poi una grande piscina per corsi di nuoto e di fitness acquatico. Campi da tennis, da beach volley e tanto altro ancora.

Monteverde Club, via Santorre di Santarosa 68A, 06.55285662 - info@monteverdeclub.it - http://www.monteverdeclub.it

Freetime Sporting Club

Il Freetime Sporting Club è un centro sportivo che negli anni è diventato un punto di riferimento per famiglie, single e per clienti di tutte le età. Questo perché propone una variegata scelta di attività sportive a terra o in acqua adatte a tutte le esigenze. Centro sportivo elegante di Monteverde, Freetime vanta 2 piscine e 6 sale polifunzionali per fitness, attività funzionali e altri corsi, una sala spinning, un open space per cardio-fitness e body building, un campo da squash, un bagno turco e un idromassaggio.

Freetime Sporting Club, via Vincenzo Ussani, 82 - 06.6535901 - https://www.freetimesportingclub.net

Centro sportivo Nocetta

Una realtà che a Monteverde e dintorni ha fatto la storia dello sport. Un centro sportivo che ha aperto nel 1974 e che nel corso degli anni si è rinnovato, per offrire il meglio ai clienti della zona e non solo. La scuola nuoto e il tennis federali sono senza dubbio il fiore all'occhiello della struttura, con istruttori specializzati e maestri federali. Vengono inoltre organizzati corsi ad hoc per bambini e attività in acqua per donne in dolce attesa. A completare l'offerta della Società Sportiva Nocetta, sono: la sauna con due idromassaggi, uno interno e uno esterno, la piscina semiolimpionica, la palestra con sala cardio e isotonica, 4 campi da tennis e il bar interno.

Centro sportivo Nocetta, via Silvestri - 06.66158952 - sportnocetta@gmail.com - https://www.centrosportivonocetta.com

61 Wellness

Il centro sportivo 61 Wellness si trova in zona Colli Portuensi - Monteverde ed è una palestra dove svolgere tante attività di fitness in gruppo. Con una grande sala fitness, una sala spinning e una sala pesi attrezzata, questa palestra offre il meglio per coloro che vogliono tenersi in forma fuori dall'acqua e, in più, mette a disposizione dei clienti anche una piscina riscaldata con idromassaggio e spogliatoi con bagno turco per ritrovare il benessere non solo del corpo, ma anche della mente. Nella piscina si svolgono anche lezioni di fitness in acqua.

61 Wellness, via Antonio Paolucci 9 - 06.65740455 - http://www.61wellness.it

Olimpia Nuoto

Infine, per chi cerca un'eccellente struttura dove poter fare esclusivamente nuoto a Monteverde, va menzionata l'Associazione Sportiva Olimpia Nuoto. Una struttura del Coni, tra le più antiche e rinomate scuole di nuoto della Capitale. Nata nel 1969, ancora oggi propone corsi di nuoto per tutte le età, agonistici e non. Negli anni si sono aggiunte, poi, le specialità di Salvamento agonistico e di nuoto sincronizzato che hanno confermato l'Olimpia Nuoto come una delle migliori società sportive della zona e di Roma.

Olimpia Nuoto, via Roberto Alessandri 34 - 06.58232680 - olimpianuoto@hotmail.it - http://www.olimpianuotoroma.it