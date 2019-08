Palestre con piscina al Collatino, Tiburtino e Colli Aniene

Abiti o lavori al Collatino (o nei quartieri limitrofi) e sei intenzionato a trovare una palestra che possa soddisfare le tue esigenze? In questa guida abbiamo selezionato alcune delle migliori strutture in zona, dotate di sala pesi, sale fitness e anche piscina per nuoto libero o corsi con istruttore.

Dopo avervi segnalato alcuni indirizzi a Centocelle, ecco, dunque, una mappa completa delle palestre con piscina al Collatino:

Nettuno Club

Nettuno Club è l'impianto sportivo storico del Collatino, una vera istituzione in zona. Aperto nel 1974, iniziamente solo per attività natatorie, ad oggi è ancora una sicurezza nel nuoto, ma permette anche di svolgere corsi di fitness con innovativi macchinari. Il centro sportivo si estende per 5.000 mq ed è composto da due piscine (25 metri e 20 metri) in cui si svolgono nuoto libero, corsi scuola nuoto e corsi di acqua fitness, una sala pesi, 3 sale per corsi di gruppo, Studio Pilafit, uno spogliatoio per il fitness con sauna e bagno turco, uno spogliatoio per le piscine, l’angolo bar ed un parcheggio gratuito.

NETTUNO CLUB COLLATINA -Piazza Vincenzo Mangano 12 - 00177 Roma (RM) - Tel.: 06 2588446 / 06 21808220 https://www.nettunosportingclub.it/

Vigor Sporting Center

Vi segnaliamo, in zona, anche Vigor Sporting Center, un centro sportivo che gode di buonissima fama al Collatino (e nei quartieri limitrofi) e che mette a disposizione dei clienti 2 piscine, 6 palestre, 2 campi da calcio/calciotto e 5 da calcetto. Il tutto inserito in un area verde ricca di alberi e giardini. Vigor Sporting Center dispone anche di un'area relax con sauna, bagno turco, vasche idromassaggio e docce con cromoterapia. Nella struttura è inoltre presente un ristorante-pizzeria e, nei mesi estivi, è attiva la piscina esterna, con lettini per prendere il sole sul prato.

VIGOR SPORTING CENTER, via Grotta di Gregna 100, 00155 Roma - Tel.: 06 40 60 509 - Fax: 06 40 73 535 - E-mail: info@vigorsportingcenter.it http://www.vigorsportingcenter.it/

Aquatibur

Se siete alla ricerca di un bell'impianto natatorio, spostandoci verso via Tiburtina, troviamo Aquatibur, un centro sportivo di qualità, ristrutturato nel 2006, ad oggi un punto di riferimento per chi è alla ricerca di buoni corsi di buoto per adulti e bambini o di corsi di fitness in acqua (come acquagym),. Aquatibur è consigliato, inoltre, tra i centri dove praticare attività teraupedica-riabilitativa. E' completamente privo di barriere architettoniche e consente l'accesso agli spogliatoi e alla vasca agevolmente anche a persone diversamente abili.

AQUATIBUR, Via Del Frantoio 8 - 00155 Roma (Rm) - 06.40501013 http://www.aquatibur.it/1/

Physical Village

Ci spostiamo alla Rustica dove vogliamo segnalarvi il centro sportivo con piscina Physical Village. Una grande struttura con spazi interni ed esterni per fitness fuori e dentro l'acqua, relax, benessere e cura di se stessi a 360 gradi. Un'ampia sala pesi con macchinari Technogym e 4 sale dedicate alle attività di fitness, balli di gruppo e arti marziali. Una piscina per corsi di nuoto, scuola syncro, acquagym, pallanuoto; campi e sale per calcio e accademia di danza e teatro; sauna interna agli spogliatoi, area relax e a prossimamente apertura del centro SPA, centro estetico e parrucchiere. Il centro sportivo è immerso in un grande parco con percorsi per il footing, area-giochi per bambini e area recintata per cani.

Physical Village Soc. Polisp. Dilettantistica a.r.l. Roma, La Rustica. Via Federico Turano, 44 - 00155 - (+39) 06 22799622 - - info@physicalvillage.com https://www.physicalvillage.com/

Zero Zero Cento

Il Centro sportivo ZeroZeroCento si trova nel quartiere di Monti Tiburtini e offre ai clienti la possibilità di svolgere tante attività sportive, in un ambiente nuovo, divertente, dove tutto viene fatto con passione. Dalla ginnastica artistica e ritmica per adulti e bambini all'acrobatica per adulti, fino ai corsi di nuoto, al nuoto libero e sincronizzato che si svolgono quotidianamente nella piscina interna al centro. Non mancano, inoltre, le aree dedicate al fitness, alla danza, alle arti marziali e una sala pesi.

ZERO ZERO CENTO, Piazza Amilcare Zamorani,8 00157 Roma - +39 0697600176 - +39 0641731332 - mail: segreteria00100@gmail.com http://www.centrosportivo00100roma.it/index.php

Royal Duepuntozero Tiburtina

Ci spostiamo in zona Tiburtina, dove si trova la Royal 2.0 Tiburtina, una palestra appartenente al circuito "Royal duepuntozero", che di recente ha rinnovato il suo look, e che ha palestre sparse in tutta Roma. Presso questo centro potrete svolgere corsi di pilates, gag, total gym, functional training, posturale, prepugilistica e godere anche della piscina dove vengono svolte attività di fitness in acqua, come, ad esempio, acquatraining.

ROYAL DUEPUNTOZERO TIBURTINA, Largo Camesena, 18 - 06.43535135 - 06.43562247 - e-mail: royalduepuntozero@gmail.com http://www.royalwell.it/tiburtina/