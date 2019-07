Le migliori palestre con piscina di Centocelle e dintorni

Abiti in zona Centocelle o nei quartieri limitrofi e sei alla ricerca di una buona palestra? Desideri che, oltre alla sala pesi e alle sale per i corsi di fitness, ti offra una buona piscina per seguire corsi di nuoto o praticare nuoto libero, ecco una mappa completa delle palestre con piscina a Centocelle.

Sporting Club Mandingo

Lo Sporting Club Mandingo in zona Centocelle permette di iscriversi a svariati corsi di fitness o di dedicarsi al nuoto, anche a livello agonistico. Si tratta di una palestra polifunzionale che offre attività di pilates, circuit training, ma anche corsi di kung fu, Kick Boxe e Difesa Personale, dotata di una grande piscina per nuoto e attività di fitness in acqua.

Sporting Club Mandingo, via delle Robinie 69, -06.69416423 - info@scmandingo.it

Salvetti

Salvetti è un punto di riferimento storico in zona Centocelle per chi vuole fare nuoto e per chi ha bisogno di sottoporsi a fisioterapia, ginnastica riabilitativa o trattamenti specifici (ipertermia, laserterapia, tecarterapia, infiltrazioni) eseguite da personale altamente qualificato. Di ottima fama gode la piscina: la scuola nuoto è considerata una delle migliori nel Lazio.

Salvetti, via delle Robinie 1b - 06.2412324 - fkrobinie@gmail.com - cnsalvetti@tiscali.it

Royal 2.0 Prenestina

Ci spostiamo su via Prenestina, dove si trova la Royal 2.0 Prenestina, una palestra appartenente al circuito "Royal duepuntozero", con palestre sparse in tutta Roma. Presso questo centro potrete svolgere corsi di pilates, gag, total gym, functional training, posturale, prepugilistica e godere anche della piscina dove vengono svolte attività di fitness in acqua, come, ad esempio, acquatraining.

Royal 2.0 Prenestina, via Giorgio Pitacco, 9-11 - 06.21700811

Swim&Fit

Altra realtà che propone attività di terra e di acqua a Centocelle è la palestra Swim&Fit. Nelle sale è possibile svolgere corsi di functional training, circuit training, pilates, attività più dolci, per poi tuffarsi nella piscina di Swim&Fit con corsi di nuoto divisi per età o nuoto libero.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Swin&Fit Centocelle.

Swim&Fit, via dell'Acqua Bullicante, 314 - 06.27858391

H2O Fitness Center

Ci spostiamo da Centocelle, ma non troppo, per arrivare al Pigneto, dove si trova H2O Fitness Center. Una capiente struttura di circa 3000mq dal design moderno e curato, dotata di una piscina di 25mq, una spaziosa sala pesi con la presenza fissa dei trainer, una sala cardio fitness, una sala spinning e due grandi spazi destinati a lezioni collettive. All'interno di H2O Fitness Center troverai anche spogliatoi con bagno turco e sauna.

H2O Fitness Center, via del Pigneto, 108 - 06.2753877 - info@h2ofitnesscenter.it

Panta Rei Prenestina

In via Biordo Michelotti, al Prenestino si trova una palestra nuova, con un'offerta molto ricca per i clienti. Si tratta di Panta Rei Prenestina. Sale per corsi da fitness e corsi di combattimento (MMA, Brazilian jiujitsu e kick boxing) sala pesi e una grande piscina. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Panta Rei Prenestina

Panta Rei Prenestina, via Biordo Michelotti, 1/2/3/4 - 06.34002323