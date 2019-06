Padel, tutto sullo sport che sta rubando i riflettori al calcetto (e dove praticarlo a Roma)

Un tempo i ragazzi si riunivano per giocare a calcetto, o per fare una partita amichevole di tennis, oggi sempre più amici si danno appuntamento per giocare a paddle.

Dal nome originario "padel", anche chiamato "padel tennis" o "paddle tennis", è ufficialmente questo lo sport del momento, quello che sta appassionando uomini e donne di tutte le età e che sta mutando persino la conformazione dei centri sportivi.

C'è, infatti, chi sta togliendo campi da calcetto per fare spazio a campi da paddle, a conferma del fatto che questa disciplina sportiva non è solo una moda del momento, ma uno sport destinato a durare nel tempo, a diffondersi sempre più e a sviluppare un ricco business nei centri sportivi di tutta Italia (Capitale compresa).

Scopriamo, dunque, qualcosa in più sul paddle...

La storia

Il padel - questo il suo nome originario - nasce in Messico, quasi per caso, quando Enrique Corquera, milionario, verso la fine degli anni '70, decise di far realizzare un campo da tennis nella sua vasta tenuta. Ma, al momento della realizzazione, ci si rese conto che lo spazio non era abbastanza. Come risolvere il problema? Con un campo da tennis di dimensioni ridotte senza abbattere le mura circostanti. Un campo da tennis "rimediato", insomma, che, a distanza di anni, sarebbe diventato un must nel mondo dei centri sportivi. In Messico e in Argentina il paddle è diffusissimo ma, ormai da qualche tempo, ha raggiunto anche l'Italia ottenendo un inaspettato successo.

Il successo del padel

Oggi quei muri di cemento sono diventati delle reti trasparenti, le misure sono rimaste ridotte rispetto ad un normale campo da tennis (20 metri di lunghezza per 10 di larghezza) e questa nuova, divertente, socializzante disciplina sportiva ha conquistato il Bel Paese. Il nome Padel, è stato probabilmente storpiato in Paddle, dal termine inglese che tradotto vuol dire "pagaia" strumento che, vagamente, può ricordare la forma della racchetta.

Sul sito della Federazione Italiana Tennis, tutte le regole del Padel

Non è necessario saper giocare a tennis per praticare il paddle ma, di certo, conoscerne le basi può aiutare molto. Oggigiorno, provare questa attività sportiva divertente e coinvolgente a Roma è sempre più facile e sono molte le strutture sportive che dispongono di campi da padel (o che li stanno costruendo).

Dove fare padel a Roma

Di seguito tutti i centri sportivi dove praticare padel a Roma:

A.P.S.D. CIRCOLO MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

Via del Foro Italico n. 430, Roma

tel: 06.80.78.722 email: segreteria@circolomagistraticorteconti.it

A.S.D. Tennis Club Le Molette

Vicolo del Casale di San Nicola, 37, Roma, RM, Italia

tel: 3319158828 email: isidoro@lemolette.com

ALFA PADEL SSD C/O DABLIU PADEL

Viale Egeo 98, Roma

tel: 3933373264 email: eur@dabliu.com

ASD Paddleur

Via Bilbao 12, Roma

tel: 3294917686 email: paddleur@gmail.com

ASD “SPORT LIBERO”

Lungotevere Dante 277, Roma

tel: 3387721712 email: info@centrosportlibero.it

Cinecittà Bettini

Via Quinto Publicio 39, Roma

tel: 3738982994 email:info@cinecittabettinipadel.it

Circolo Canottieri Aniene

Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119, Roma

tel: 06.80.70.777 email: info@ccaniene.com

CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO

Lungotevere Flaminio 25, Roma

tel: 3334904423 email: info@canottierilazio.it

Circolo Canottieri Roma

Lungotevere Flaminio 39, Roma

tel: 06.36.12.921 email: segreteria@canottieriroma.it

Circolo Sportivo Ponte Milvio

Lungotevere Salvo D'Acquisto, 21 Roma

tel: 06.32.31.855 email:info@circolosportivopontemilvio.it

Circolo Tennis Oasi di Pace

Via degli Eugenii 2, Roma

tel: 06.71.84.550 email:

Club Acqua Traversa

Via dell'Acqua Traversa, 251, Roma, RM, Italia

Telefono: 335 6776575 email: info@acquatraversaclub.it sito web: www. acquatraversaclub.it

Due Ponti Sporting Club

Via dei Due Ponti 48/A, Roma

tel: 06.33.39.360 email: info@dueponti.it

Empire Sport & Resort

Via Degli Aldobrandeschi 115, Roma

tel: 06.89.71.66.45 email:info@empiresportresort.it

Flaminia Paddle Center

Via dei Due Ponti 115, Roma

tel: 3349158892 email: info@ss-flaminia.com

FLAMINIO SPORTING CLUB

Via Vitorchiano s.n.c., Roma

tel: 3487075255 email: bizioderomanis@hotmail.com

Flaminio Sporting Club

Via Vitorchiano, Roma, RM, Italia

tel: 06.33.30.996 email:flaminiosc@tiscali.it

Forum Sport Center

Via Cornelia 493, Roma

tel: 06.61.11.0

Green House

Viale della Repubblica, 280 - 00040 - Santa Maria delle Mole - Marino (RM)

tel: 06.93.52.085 email:segreteria@greenhousesrl.it

Just Padel Aeronautica

Lungotevere Salvo D'Acquisto, 21, Roma, 00196 RM, Italia

Centro Sportivo Aeronautica Militare 3 Campi Indoor + 2 Campi Outdoor Tel.: 3664099088 e-mail: justpadelaeronautica@gmail.com

Just Padel Polizia

Via delle Fornaci di Tor di Quinto, Roma, RM, Italia

Circolo Sportivo della Polizia di Stato. Tre campi outdoor. Tel.: 3929952555 e-mail: justpadeltordiquinto@gmail.com

Juvenia SSD

Via Ischia di Castro, 152, Roma, RM, Italia

tel: 06.33.26.55.92 email:segreteria@juvenia.it

Officine dello sport

Via della Camilluccia, 120, Roma, RM, Italia

Lun – Dom : 08 – 23.30 Per prenotare 3336892999 Il campo ha un costo di: 40,00 euro per 90 minuti di gioco 32,00 euro per 60 minuti di gioco La Tariffa NON comprende: PALLINE 5 euro acquistabili presso la segreteria RACCHETTA 3 euro in noleggio

Orange Padel Club

Via degli Olimpionici, 71, Roma, RM, Italia

tel: 3406508422

Padel Club Laurentina

Via Bruno Pontecorvo, Roma, RM, Italia

tel: 3929789155 email:info@padelclub-laurentina.it

Padel Colli Portuensi A.S.D.

Viale dei Colli Portuensi, 250, Roma, RM, Italia

Nuovissimi campi all'aperto. Tel: 348 072 5836

Padel Roma Club

Via Due Ponti 17, Roma

tel: 3381089988 email: bazzocchi@tiscali.it

Salaria Sport Village

Via S. Gaggio 5, Roma

tel: 06.88.56.16

Seven One Sport

Via Eschilo 85, Roma

tel: 06.52.83.40.52 email: info@sevenonesport.it

Smash Padel - Circolo Le Palme

Via Bosco Marengo, 15, Roma, RM, Italia

Due campi padel panoramici di ultima generazione. Per info e prenotazioni 3209795699

T.C. PARIOLI

Largo Umberto De Morpurgo 2, Roma

tel: 06.89.78.51 email: info@tcparioli.it

Tennis Club Garden Center

Via delle Capannelle 217, Roma

tel: 06.72.22.339 email:info@tennisclubgarden.it

Tennis Club New Country

Via dell'Acqua Acetosa, 2, Frascati, 00044 RM, Italia

Due nuovi campi Padel. Tel: 06 9409244 email: info@tennisclubnewcountry.it

The Fox

Via Ettore Stampini, 36, Roma, RM, Italia

Due campi Paddle Tennis oltre a due campi calciotto, un campo calcetto e area verde per bambini. Tel 0639727919 cell Lorenzo 3929051681 Marco 3284091624 Stefano 3281987017

Tor Vergata Sporting Center

Via della Ricerca Scientifica, Roma, RM, Italia

Ci sono due nuovi campi da Padel Chiamare 342 034 2731

UST PADEL ASD c/o Circolo Sportivo Aeronautica Militare

Lungotevere Salvo d’Acquisto 21, Roma

tel: 3664099088 email: justpadelindoor@gmail.com

Villa Aurelia Sporting Club

Via dei Bevilacqua 41, Roma

tel: 06.66.41.41.00 email:info@villaaureliasc.com

Augustea Sporting Club (campi in costruzione)

Via Armando Luciani, 57, Roma

tel: 06.23200038