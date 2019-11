Fit And Go e Seta Beauty, apre il tempio del benessere a Fleming

Innovazione e alta tecnologia. Un motore che è alla base anche del settore wellness, in continuo aggiornamento e sempre alla ricerca di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni generazione e giocare d’anticipo rispetto al fattore invecchiamento. Scopo principe? far risparmiare tempo prezioso, in un’epoca in cui si è mamme, papà, donne in carriera, manager e ci si trova a combattere quotidianamente con agende fittissime e grandi dosi di stress.

Fit And Go e Seta Beauty insieme

Questa la chiave vincente del nuovo progetto pilota di due grandi realtà del fitness e del beauty in Italia: apre a Roma in zona Fleming (via flaminia 718), il primo conceptstore che unisce due grandi catene come Fit And Go e Seta Beauty in un unico tempio per il benessere.

200 mq dedicati non solo al fitness hi-tech con tecnologie all’avanguardia come l’EMS, il VACUFIT e la CRIOSAUNA ma anche al beauty con i migliori trattamenti di estetica avanzata ed epilazione permanente.

“Per noi è una grande scommessa - spiega il CEO e co-founder Marco Campagnano - pensiamo che i clienti di entrambi i brand possano trarre vantaggio da questa unione e che apprezzeranno il nostro approccio sempre volto ad innovare il settore del wellness”. Il gruppo DCMT, con oltre 120 negozi in Italia tra Fit And Go e Seta Beauty esce quindi per la prima volta con un format unico: che possa essere il franchising del futuro?

Sicurezza, innovazione, comfort e personale altamente qualificato per far sposare la cura di mente e corpo con la frenesia di ogni giorno. Tapis roulant di ultima generazione, cabine dove andare a -180° sotto lo zero, laser e beauty plus, tutto rema nella direzione del futuro, un domani in cui, grazie alla sapienza tech, sarà più facile restare in forma e prendersi cura di se senza rinunciare a nulla.