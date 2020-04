Distanti ma sportivi: i negozi Decathlon di Roma propongono allenamenti sui social

In un momento in cui restiamo tutti uniti, solidali l’un l’altro, per resistere a un virus senza precedenti, lo sport rimane l’attività che si prende cura della nostra salute, perché lo sport è il modo migliore per restare in salute ed essere ottimisti e fiduciosi.

Anche se i punti vendita sono chiusi in questo momento, Decathlon rende sempre lo sport alla portata di tutti. Ogni giorno le pagine Facebook e Instagram degli store di Roma (Torvergata, Settecamini, Fiumicino, Porta di Roma, Prenestina,

Appio e Casal del Marmo) diventano un luogo di ritrovo virtuale degli sportivi.

Le lezioni di Decathlon sui social

Cardio tone, lezioni di danza in diretta, propedeutica all’arrampicata, cross cardio, yoga, ginnastica posturale: grazie ai contenuti creati dagli Sport Leader Decathlon, ma anche dagli istruttori dei Club Sportivi partner, ogni giorno vengono presentate

decine di attività di allenamento per svolgere #SPORTACASA. Per ogni disciplina sono disponibili diversi tutorial per far sì che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all'attività fisica.

Decathlon, allenamenti a distanza: info utili

Puoi continuare a fare #SPORTACASA ogni giorno su: Facebook: @Decathlon Italia (Tor Vergata) - @Decathlon Italia (Settecamini)- @Decathlon Italia (Fiumicino) - @Decathlon Italia (Porta di Roma) - @Decathlon Italia (Prenestina) - @Decathlon Italia (Appio) - @Decathlon Italia (Casal del Marmo) Instagram: @decathlon.torvergata - @decathlonfiumicino - @decathlonappio1134 - @decathlonportadiromaofficial