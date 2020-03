Lezioni gratis per combattere il Coronavirus: l'iniziativa di palestre e trainer romani

C'è Francesca Romana che fa fare pilates tutti i giorni su Youtube, c'è Fabio che propone due allenamenti al giorno al mattino e alla sera, c'è Maurizio che in Rete pubblica quotidianamente lavori per tutto il corpo, c'è Giuseppe che prende prenotazioni per lezioni di Qigong volte a migliorare le difese immunitarie.

#Distantimavicini, #allenarsiacasa #iomirinforzo, #cesempreunasoluzione sono gli hashtag che viaggiano sui social, diffusi da trainer e maestri della Capitale.

Le palestre e gli studi fitness chiusi, l'impossibilità di uscire da casa se non per necessità, dunque, non hanno scoraggiato gli esperti di movimento ma, anzi, hanno incentivato gli allenamenti a distanza, anche per evitare il fai da te. Basta fare un giro tra le amicizie sui social, infatti, per rendersi conto che in tanti stanno sfruttando il tempo in casa per allenarsi, anche senza precedenti esperienze. Fare un movimento sbagliato, però, può essere rischioso e provocare conseguenze indesiderate. Anche per questo, i trainer propongono allenamenti in Rete, per guidare tutti a fare sport e fitness in modo corretto e senza rischi.

Allenamento gratuito (a distanza) con i trainer romani

Francesca Romana Ciucci, ad esempio, è un'insegnante certificata di Pilates e Fitness che in questo periodo di emergenza Coronavirus, ha deciso di lanciare un'iniziativa gratuita accessibile a tutti: "Sul mio canale YouTube 'PilatesInart Studio' pubblico quotidianamente lezioni di fitness, pilates e posturale per tutte le età, per far sì che tutti possano passare una mezz'ora di svago e divertimento in famiglia".

Fabio Inca, trainer conosciuto in città per i suoi allenamenti nei parchi e nelle piazze di Roma propone - anche a distanza - ben due allenamenti al giorno, il primo alle 10,30 del mattino sul canale youtube "Fabio Impacto Training" e la seconda alle 18,30 con diretta Facebook sulla pagina "Impacto Training". I video, inoltre, restano disponibili anche in seguito per chiunque voglia allenarsi in differita.

Per chi è già allenato, c'è Maurizio Cesali che propone un nuovo allenamento per ogni giorno di quarantena (su Facebook e sul suo canale Youtube "Maurizio Cesali") con piccoli attrezzi come manubri, corda, etc: "Non mollate atleti - scrive Cesali sui social - continuate a mangiare intelligentemente e allenatevi in casa, sono le migliori armi per restare in salute".

Anche l'Associazione Zhineng Qigong Italia offre lezioni gratuite di Qigong, tenute dal maestro Giuseppe Caruso. Questa disciplina originaria della Cina, unisce movimenti fisici a controllo di respiro e mente e la sua pratica regolare può aiutare concretamente a migliorare la reattività alle cure mediche, dicono gli esperti. In questo caso è necessario fissare un appuntamento con un insegnante, preparare lo spazio di lavoro, per dare inizio alla sessione anche da casa. Per informazioni telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 328.92.58.678 o inviare una email a zhineng.qigong.romasud@gmail.com.

Le palestre a distanza

Anche alcune grandi strutture della Capitale hanno scelto di proporre allenamenti gratuiti per i soci e non solo attraverso i canali social e Youtube.

"Per non farti perdere il ritmo portiamo la nostra training experience con un palinsesto di corsi online firmato Revolution", è il post pubblicato da Virgin Active sui social, accompagnato dall'hashtag #iorestoacasa. La catena di palestre della Capitale, infatti, propone quotidianamente su Facebook, Instagram e Youtube, sessioni regolari di allenamento della durata di 15,20 e 30 minuti. Abs, Abs & Lower Body, Abs & Upper Body, Yoga, Running, Mobility, Cycle, Pilates, Functional per tutti.

"Distanti oggi per allenarci insieme domani" è lo slogan lanciato da eMotion, palestra in zona Tor Vergata. Un allenamento fatto da casa a turno dai trainer della struttura, perché l'attività fisica può svolgere un ruolo fondamentale per la salute di tutti.

#Iomirinforzo è invece l'hashtag di Italiana Fitness, con palestre in zona Tiburtina a Nomentana. Un programma fitto di attività variegate per cercare di rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti. Si va dal risveglio muscolare allo yoga, dal lavoro funzionale alla social dance e divertimento e benessere sono a portata di click su Facebook, Instagram, Vimeo e Youtube.