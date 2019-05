Beach Volley, le spiagge e i centri sportivi dove praticare questo sport a Roma

Con l'arrivo dell'estate, non tutti coloro che vanno al mare - anche nei pressi di Roma - amano stare sdraiati tutto il giorno a prendere il sole. C'è chi, infatti, della vita da mare ama la sua dinamicità e la possibilità di svolgere attività sportive non praticabili durante l'inverno. Parliamo di sport all'aperto, come ad esempio il beach volley.

Uno sport che, amatorialmente, si pratica in spiaggia, presso i campi degli stabilimenti balneari, ma che, in realtà, in appositi centri sportivi, può essere praticato tutto l'anno.

Beach Volley, dove praticarlo a Roma

La pallavolo sulla sabbia è molto amata. E' un momento di puro divertimento, con quel pizzico di sana competizione, per tenersi in movimento anche in spiaggia e organizzare entusiasmanti tornei con gli amici. E questo divertente "beach sport" può essere praticato anche a Roma e dintorni, direttamente sulle spiagge del litorale romano o in dei centri sportivi specializzati.

Pala Beach

In via Cortina d'Ampezzo si trova il centro tecnico federale di Beach Volley. Si tratta del Palabeach, una struttura d'eccellenza, la prima di Beach Volley indoor realizzata in italia. Una tensostruttura dotata di un sistema di riscaldamento della sabbia, con copertura apribile che consente di praticare Beach Volley tutto l'anno (anche in inverno). Oltre ad essere il campo frequentato dai migliori atleti italiani di questo sport, il Pala Beach propone tutto l'anno corsi di beache volley accessibili a tutti ed anche l'affitto del campo.

Pala Beach, via Cortina d'Ampezzo 379, Roma

Beach Volley Academy

Nel 2000 a Roma è nata la Beach Volley Academy ASD, una società sportiva che propone il Beach Volley in varie strutture di Roma. E' possibile allenarsi presso Il Monteverde Club e gli Ulivi Village, presso lo stabilimento di Ostia "La Spiaggia" e anche a Fiumicino, Albano e Anguillara. La sede principale della Beach Volley Academy, però, è il centro sportivo Jem Sport all'Axa e si può entrare in contatto con questa associazione anche presso il centro Eschilo 1 (sempre all'Axa). L'obiettivo della Beach Volley Academy vuole essere quello di trasmettere il benessere fisico e mentale alle persone attraverso questo sport, sfatando il mito che possa essere praticato soltanto d'estate.

Beach Volley Academy:

PALA BVA c/o Jem, Eschilo 2 – AXA Roma, Via Fosso del Dragoncello 201

Monteverde Club – Roma, Via Santorre di Santarosa, 68

Ulivi Village – Roma, Via della Pisana 1036

Eschilo1 – Roma, Via Eschilo 84, AXA:

FCO Beach Center, Fiumicino – Roma, Via Val di Laganina

Le Palme Sporting Club

Il centro sportivo Le Palme Sporting Club propone corsi di Beach Volley in estate e in inverno, rivolti a tutti, dal principiante all’agonista, dal bambino all'adulto. La scuola è nata in seguito all'attività pluriennale della società negli eventi e torney del Roma beach Tour e il suo obiettivo, oggi, è quello di trasmettere divertimento e miglioramento.

Le Palme Sporting Club, via Bosco Marengo - Roma

Paradise Beach Volley

Ecco un'altra società di Beach Volley molto apprezzata a Roma. La Paradise Beach Volley è un'associazione sportiva dilettantisica che si propone di diffondere questo sport a tutti i livelli, anche per chi non ha mai praticato la pallavolo tradizionale o quella sulla spiaggia. La società propone un corso annuale, con un allenamento bisettimanale, oppure, senza bisogno di iscrizione, è possibile partecipare ai corsi Open che, solitamente, sono organizzati il sabato e la domenica.

Paradise Beach Volley, via Cina (Eur Torrino)

In alternativa, se la vostra intenzione non è quella di seguire un corso di beach volley, ma solo di divertirvi nelle giornate che trascorrerete al mare, sulle spiaggie di Ostia, Maccarese, Fregene, Fiumicino troverete diversi stabilimenti balneari con campo da beach volley. Buon divertimento!