Heaven Sporting Club presenta l'Heaven fight Arena: il 21 settembre gli stage dimostrativi

Il giorno sabato 21 settembre, dalle ore 18:00 si terrà presso la sede del circuito Heaven due - Torraccia, precisamente nel plesso denominato Heaven Fight Arena, l'inaugurazione della nuova gestione esclusivamente dedicata alle arti marziali ed agli sport da combattimento per tutte le età, sessi e grado di preparazione, esordienti compresi.

Questa gestione capitanata dal nuovo direttore tecnico Lorenzo Borgomeo, coach internazionale di MMA e Kickboxing, si prefigge di diventare un polo internazionale per tutti i fighter professionisti dei diversi sport promossi al suo interno nel giro di 12 mesi. Questo porterà non solo un diverso impegno e posizionamento specifico del circuito Heaven Sporting Club nei confronti degli sport da combattimento e delle arti marziali, ma un riconoscimento mediatico internazionale come polo di eccellenza per i professionisti che vi si alleneranno, in primis nelle discipline del Brazilian Jiu Jitsu e delle MMA (Arti Marziali Miste).

Nonostante questa forte impronta dedicata agli agonisti e professionisti delle discipline cardine dell' Heaven Fight Arena come le Arti Marziali Miste ed il Jiu Jitsu brasiliano, una delle più grandi realtà al suo interno è rappresentata dalla formazione e crescita del comparto giovanile: classi di insegnamento per bambini, ragazzi e adolescenti completano il fiore all'occhiello della città di Roma per una specifica struttura sportiva di questo genere.

All'evento al quale parteciperanno moltissime eccellenze dell'ambiente marziale italiano, che insegneranno e si alleneranno presso la struttura in questione, come: Carlo Pedersoli jr. - Atleta di MMA dell'organizzazione statunitense BELLATOR MMA, nipote della leggenda cinematografica Bud Spencer; Alessio Di Chirico - Atleta di MMA dell'organizzazione statunitense UFC; Mauro Cerilli - Atleta di MMA dell'organizzazione singaporiana ONE Championship; Adriano Sperandio - Atleta professionista di pugilato dei medio massimi, già campione italiano; Luca Anacoreta - Atleta internazionale di Brazilian Jiu Jitsu, presente nel ranking internazionale cinture nere, unico italiano nella posizione più alta di questo prestigioso ranking; Alessandro Frezza - Neo atleta pesi massimi di MMA, già pluri-medagliato judoka italiano, ex nazionale italiana FIJLKAM, campione europeo e mondiale di Grappling dell'organizzazione olimpica UWW; Gloria Peritore - Pluricampionessa internazionale di Kickboxing e neo atleta di MMA; Dario Bacci - Maestro 2°grau di Brazilian Jiu Jitsu di uno dei team nazionali più prolifici nonchè presidente dell' Unione Italiana Jiu Jitsu, unica organizzazione italiana riconosciuta dall'ente internazionale IBJJF; Riccardo Carfagna - Fondatore e coach del team di MMA Gloria Fight Center; Lorenzo Borgomeo - Nuovo direttore tecnico dell'Heaven Fight Arena nonché Head Coach del noto team di MMA Gloria Fight Center.