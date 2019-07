Bicarbonato di sodio, i suoi mille usi e tutto quello che c'è da sapere

Il bicabonato di sodio, anche detto idrogenocarbonato di sodio o carbonato acido di sodio o, ancora, carbonato monosodico è un prodotto presente nella maggior parte delle casa per i suoi mille utilizzi. Questo particolare sale, infatti, è utile per pulire frutta e verdura, per pulire la biancheria, per eliminare i cattivi odori, per l'igiene personale.

Insomma, il bicarbonato di sodio ci salva in moltissime situazioni, molte di più di quelle che possiamo immaginare. Proprio per questo, oggi, vi portiamo a scoprire tanti usi - meno noti - del bicarbonato di sodio.

Come utilizzare il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per: