Coronavirus, la "spesa sospesa" si diffonde a Roma: come aiutare chi è in difficoltà

Una "spesa sospesa" da lasciare a chi, in questo momento di emergenza Coronavirus, è in serie difficoltà economiche. Questa l'iniziativa solidale che si sta diffondendo in tutta Italia per aiutare in maniera concreta le persone più bisognose. Dal Nord al Sud tanti sono i progetti di colletta alimentare che piccoli e grandi imprese stanno attivando.

"Le giornate difficili che stiamo vivendo - ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a questo proposito - vanno affrontate con spirito di comunità. E il nostro Paese lo sta dimostrando fino in fondo. Si moltiplicano in tutte le regioni progetti di solidarietà per aiutare chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Una di queste è la 'spesa sospesa'. In vari quartieri, città, piccoli comuni in Italia è possibile, quando si va a fare la spesa in questi giorni, decidere di donare alcuni prodotti che saranno poi consegnati ai più bisognosi e alle persone più fragili".

Spesa sospesa a Roma e nel Lazio

E questa modalità di spesa solidale ha raggiunto presto anche Roma e il Lazio. Da Formia a Nettuno, diversi comuni laziali si sono attivati per raccogliere le adesioni dei supermercati disponibili a raccogliere la spesa donata dai clienti che lo vorranno.

A Roma, a lanciare la "spesa sospesa" è, ad esempio, la cucina di Casetta Rossa alla Garbatella. Vitinia lascia un progetto solidale per portare la spesa a casa di chi è in maggiore difficoltà e sta raccogliendo adesioni e offerte con tanto di bussolotto sistemato in un tabaccaio della zona. E nel cuore del V municipio, i volontari della Casa Famiglia Lodovico Pavoni continuano ad operare tra i quartieri della Marranella, Tor Pignattara e il Pigneto con la distribuzione di aiuti alimentari.

La spesa sospesa raggiunge, inoltre, Manziana. Sulla pagina Facebook del supermercato Hurra' è stato pubblicato questo post: "Da domani all'ingresso del nostro punto vendita, sarà a disposizione una cesta dove potrete inserire qualsiasi prodotto da destinare alle famiglie bisognose".

Un effetto domino destinato a coinvolgere, presto, tante altre realtà capitoline e del Lazio. E la solidarietà viaggia e si diffonde proprio sui social in queste ore: su Facebook, in particolare, nascono gruppi dedicati alla spesa sospesa, sui quali poter segnalare i supermercati aderenti e le donazioni degli utenti.

Spesa sospesa: l'elenco delle iniziative a Roma e nel Lazio

Spesa sospesa Casetta Rossa

"Botteghe solidali" Vitinia

Distribuzione alimenti volontari della Casa Famiglia Lodovico Pavoni V Municipio

Supermercato Hurra' Manziana