Colomba fatta in casa, la ricetta facile

Dopo settimane di pizza, pane e dolci, ormai tutti esperti della lievitazione, realizzare la colomba pasquale in casa sarà un gioco da ragazzi. Il tradizionale dolce, buono nella sua versione classica, ma anche nelle versioni più creative con cioccolato e pistacchio, non può mancare sulla tavola della colazione di Pasqua.

Ma volete mettere la soddisfazione di realizzarla in casa? Dopo la ricetta facile per la pizza, vi suggeriamo una ricetta (utile anche a chi non ha molta dimestichezza in cucina) per preparare una colomba artigianale.

Per prima cosa procuratevi uno stampo per colomba. Lo troverete anche presso supermercati e negozi di casalinghi. Seconda cosa avrete bisogno del lievito (ma se non lo avete leggete qui come realizzarlo in casa).

Ingredienti:

3 uova

100 gr di burro

200 gr di zucchero

1 arancio e un limone (la buccia grattugiata)

100 gr di liquore Amaretto (in alternativa acqua)

350 gr di farnia

1 bustina di lievito per pizza istantaneo

1 bicchiere di latte intero

100 gr di arancia candita a cubetti

50 gr di mandorle amare o fialetta alle mandorle

Per decorare:

100 gr di granella di zucchero

100 gr di mandorle sgusciate



Procedimento:

Sbattere il burro con lo zucchero con una frusta elettrica o in una planetaria fino a rendere l'impasto gonfio e spumoso. Aggiungere i tuorli e gli altri ingredienti. Montare a neve a parte gli albumi e unire anche questi. Mettere ora l'impasto in uno stampo per colomba. Cospargere la superficie con mandorle e granella di zucchero.

Cottura:

Mettere in forno statico per 40 minuti circa a 170 gradi.